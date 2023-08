Alexis Ayala presume su luna de miel con Cinthia Aparicio, 28 años menor que él

Alexis Ayala se ha casado en tres ocasiones: con Karla Álvarez (QEPD) en 1994; con Fernanda López en 2014 y con Cinthia Aparicio en junio de este año.

Alexis Ayala confirmó su romance con Cinthia Aparicio en septiembre de 2021. A poco más de dos meses de su sorpresiva boda, el actor y su esposa, 28 años menor que él, se fueron de luna de miel.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio están más enamorados que nunca y viajaron a Brasil para celebrar también el cumpleaños del actor.

Alexis Ayala, de 58 años, compartió en sus redes emotivos momentos del viaje que realizó con la actriz veracruzana Cinthia Aparicio, de 30 años, disfrutando de Río de Janeiro, Brasil.

“He aprendido tanto a tu lado, Cinthia Aparicio, de mí, de ti, de nosotros. De lo que es una pareja, del respeto a la individualidad, de la fuerza que tiene el amor y saber proyectar un proyecto y estilo de vida juntos”.

“He aprendido contigo a ver el mundo diferente y lo digo en todos los sentidos. Me has llevado de la mano a vivir bonito. No me sueltes, que yo no lo haré. Gracias por enseñarme, por tenerme paciencia y empatía. Gracias por tu amor, por tu respeto y por impulsarnos a más. Te amo como mujer, amiga, novia, amante, complice y esposa, tú eres el amor de mi vida”, escribió el actor.