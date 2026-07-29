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Productor de ‘La Rosa de Guadalupe’ revela que sufre ENFERMEDAD INCURABLE… a un mes de la muerte de su esposa

Aunque a Miguel Ángel Herros le diagnosticaron años atrás el padecimiento, se agravó tras la muerte de su compañera.

Julio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Miguel Ángel Herros, productor de La Rosa de Guadalupe | Foto: José Luis Ramos

Miguel Ángel Herros habla de su enfermedad.

José Luis Ramos

“Se me acrecentó por un problema derivado justamente en los últimos días de mi esposa”.

A finales del pasado mes de junio, Televisa Espectáculos confirmó la muerte de la esposa del productor Miguel Ángel Herros. Aunque no se dieron a conocer las causas, le expresaron sus condolencias.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Rebeca Vargas, esposa y compañera de vida del productor Miguel Ángel Herros”.

A un mes del fallecimiento de la señora Rebeca, Herros concedió una entrevista al programa ‘Hoy’, en el marco de la misa de aniversario luctuoso. Miguel Ángel compartió que desde hace cinco años fue diagnosticado con disfonía cervical, un trastorno neurológico que, hasta el momento, no tiene cura.

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“Es algo que se me presentó hace cinco años ya, que se llama distonía cervical y que no tiene cura. Se me acrecentó por un problema derivado justamente en los últimos días de mi esposa”, explicó.

Luego detalló que los médicos le habían prohibido realizar esfuerzos físicos como cargar peso. No obstante, durante una madrugada tuvo que ayudar a su esposa, lo que agravó sus molestias.

Herros le está dando batalla a la enfermedad y cuidando a su familia.

“Estamos cerrando un ciclo, 54 años de casados con tres hijos, tres nietas y aquí seguimos dándole”.
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¿Qué es la distonía cervical?

Se trata de un trastorno neurológico que provoca contracciones musculares involuntarias en el cuello, provocando que la cabeza se incline, gire o adopte posiciones anormales.

Además de limitar el movimiento, esta enfermedad suele generar dolor intenso y constante, afectando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

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Los especialistas han indicado que el origen del trastorno se encuentra en el sistema nervioso central, particularmente en los circuitos cerebrales responsables del control del movimiento.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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