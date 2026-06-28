Luto en “La rosa de Guadalupe": muere esposa del productor Miguel Ángel Herros

Miguel Ángel Herros, el productor de La rosa de Guadalupe, está de luto por la muerte de su esposa.

Herros es, junto con el escritor Carlos Mercado, el creador de este serial que se ha convertido en un hito de la televisión mexicana desde hace dos décadas.

TVyNovelas pudo confirmar la tarde de este 27 de junio el fallecimiento de la señora Rebeca Vargas, esposa y compañera de vida de Herros.

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El hito de La rosa de Guadalupe

“La rosa de Guadalupe” es uno de los programas más longevos y exitosos de la historia contemporánea en nuestro país. Apenas el año pasado, se confirmó que no solamente es popular en televisión, sino que tiene un amplio impacto en internet, donde usualmente hay clips de sus capítulos que se hacen virales

En octubre, de hecho, Herros recibió el Botón de Diamante de la plataforma Youtube, en reconocimiento por haber llegado a los 32 millones de suscriptores en su canal.

El productor explicó entonces que el éxito de “La rosa de Guadalupe” es que ha logrado poner a discusión temas que antes no se tocaban en televisión o era muy complicado hacerlo.

El pésame para Miguel Ángel Herros

Al darse a conocer la noticia de la muerte de la señora Rebeca Vargas, muchos artistas escribieron a través de redes sociales mensajes de solidaridad y apoyo para el productor.

La conductora Carmen Muñoz escribió: “Abrazo y pronta resignación”. Mientras que la cantante Mariana Seoane y la actriz Lorena Meritano mandaron mensajes de cariño para reconfortar a Miguel Ángel Herros.

Descanse en paz la señora Rebeca Vargas y nuestras más sinceras condolencias a Miguel Ángel Herros, así como a su familia y seres queridos.

