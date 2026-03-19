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Preocupa la salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’: Ha sufrido TRES CAÍDAS en menos de seis meses

La actriz enfrenta momentos complicados y mientras sigue trabajando causa preocupación entre sus compañeros y fans.

Marzo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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María Elena Saldaña preocupa por su estado de salud.

Getty Images

“Estábamos cantando y pum, que vemos un azotón”.

El estado de salud de la actriz María Elena Saldaña ‘La Güereja’ ha generado preocupación tras sufrir un desmayo en público. Y es que el reciente incidente se convirtió en la tercera caída en menos de seis meses.

Fue la periodista Ana María Alvarado quien relató que el desvanecimiento ocurrió la noche del 17 de marzo, a una presentación de Alicia Villarreal y Lucía Méndez, a donde ‘La Güereja’ asistió como invitada junto a su hija.

“Estábamos sentados, yo con Martita Guzmán, iba con su hija, al lado estaba Gus con su esposa, María Elena Saldaña y su hija Belén, estábamos cantando y pum, que vemos un azotón”, relató Alvarado en ‘Sale el Sol’.

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La comunicadora explicó que comenzaron a decir que se había caída Saldaña: “Entre Vero, la esposa de Gus, y Marta corrieron a levantarla, que se mareo, que se le bajó la presión y se mareó. Marta corría y le daba un totopo”.

“Ya la pusieron en un sillón, porque estábamos en taburetes (…) pero espero que esté bien, porque ayer se sintió mal. Se quedó pero la vi medio mareada (…) espero que no se haya lastimado”, mencionó la periodista de espectáculos.

Las anteriores afectaciones a la salud de María Elena sucedieron durante las grabaciones de la serie ‘Más Vale Sola’.

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Fue el 17 de octubre de 2025 cuando ‘La Güereja’ compartió un video donde la argentina Cecilia Galliano la empujó con la cadera en una sesión de fotos.

Tras el incidente, la actriz indicó que el movimiento fue resultado de una mala postura propia al momento del ensayo: “Era una cosa que ya habíamos ensayado y me paré mal, pues obvio, Ceci llegó y yo estaba (…) fue mi culpa”.

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El programa ‘Hoy’ difundió en noviembre que, durante la grabación de la serie, la actriz se tropezó y fue hospitalizada debido a un intenso dolor de cabeza que motivó estudios médicos de rutina.

Presentó un fuerte dolor de cabeza y fue sometida a estudios médicos para descartar lesiones de gravedad. Los médicos descartaron riesgos y posteriormente fue dada de alta, aunque su estado de salud permaneció bajo reserva médica durante algunos días.

maría elena saldaña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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