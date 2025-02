María Elena Saldaña ya sabía del parecido de su hijo con Adal Ramones: Benito Castro se lo dijo

El gran parecido de Felipe, hijo menor de María Elena Saldaña, con Adal Ramones ha sorprendido tanto que algunos comenzaron a especular que el conductor de Otro rollo era su verdadero padre.

A la comediante, el rumor sólo le causa risa y no lo toma tan a pecho como Adal, quien en programas de radio ha pedido respeto para la famosa Güereja.

“Es bien curioso porque en vida, Benito Castro, cuando Felipe nació, me preguntaba si era hijo de Adal (risas), o sea, no es nuevo que me digan que se parecen. Pero sí es cierto, creo que se parece más a Adal que sus propios hijos”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

Adal Ramones y el hijo de la guereja!. pic.twitter.com/EL9XzGiP0I — Kid nash (@KidNash1) February 11, 2025

La estrella de las comedias de Televisa asegura que fue con una reciente publicación en redes sociales que resurgió el tema de una forma mucho más mediática.

“Desde esa vez nunca nadie me había dicho más nada al respecto, pero ahorita con la foto de fin de año se hizo un escándalo increíble, hablaron hasta de un romance con Adal, pero nada que ver. Benito fue el primero en notar lo cuando mi niño era apenas un bebecito”.

Para la actriz, la inesperada muerte del actor fue un duro golpe que le costó asimilar. “La muerte de Benito me pegó mucho, es difícil, triste, pero también me siento agradecida con la vida de haber tenido la oportunidad de trabajar con un gran artista, era un señor que de jovencito, Liza Minnelli se lo quería llevar para que le iluminara su show porque él era el iluminador de Los Hermanos Castro en Las Vegas, pero él le dijo que no, porque su sueño era seguir con su grupo, era un señor supertalentoso, cuando hacíamos La Güereja todas las letras eran de él, porque era un gran músico, linda persona, entonces sí era un ejemplo para las nuevas generaciones”.

Del retiro a un magnífico regreso

Retomar su carrera en la televisora de San Ángel le ha traído muchas satisfacciones, pues cuando volvió estaba en un momento de reinvención, sin muchas esperanzas de ser contratada nuevamente por los productores. “Yo ya me daba por retirada, estaba en mi casa, dando clases de actuación. Y de repente, algo sucedió, me entró el deseo de regresar, entonces empecé a buscarle un poquito, fue así como las puertas, impresionantemente, se comenzaron a abrir. Yo no conocía a Reynaldo López, o sea, sí nos habíamos visto en teatro, pero no había una relación, pero él me contactó, hubo la oportunidad de trabajar en la primera temporada de Tal para cual, luego vino la segunda, y de ahí surgió hacer una serie conmigo (Más vale sola), se dio y regresamos con algo bien interesante en Televisa, después en ViX, estuve en ¿Quién es la máscara?, en teatro”.

En la cuarta temporada de Tal para cual, María Elena Saldaña hace el mismo personaje de Más vale sola y comparte escena con grandes figuras de la comedia que, prácticamente, despegaron igual que ella en ese género. “A todos los conozco, imagínate que con Consuelo Duval hice un programa de Mujer, casos de la vida real, ahí era muy seria la cosa, pero ahora es puro relajo”.

Esta nueva etapa de su carrera la ha hecho replantearse muchas cosas, pero a la vez, comprender que debe estar dispuesta a los cambios que ha dado la industria del espectáculo.

“En el tiempo que estaba medio retirada reflexioné que ha cambiado mucho el medio, sobre todo la televisión, ahora es mucho más rápida la comedia, antes no había redes sociales, y ahora todo es deprisa, eso es interesante, pero yo pienso que lo más seguro que tenemos es el cambio, hay que adaptarse a los nuevos formatos, hay que aprender, si no desaparecemos”.