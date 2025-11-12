Suscríbete
Hospitalizan de emergencia a María Elena Saldaña, ‘La Güereja’; esto se sabe sobre su estado de salud

El mismo set de grabaciones donde cayó hace unas semanas, le jugó otra mala pasada.

Ericka Rodríguez
María-Elena-Saldaña.jpg

María Elena Saldaña fue hospitalizada.

Fue el programa matutino ‘Hoy’ quien difundió la noticia de que la comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’ fue hospitalizada de emergencia, lo que causó gran conmoción entre sus seguidores.

La actriz veracruzana fue ingresada a un centro hospitalario luego de sufrir una nueva caída mientras se encontraba en el set de la serie ‘Más vale sola’.

Cabe recordar que hace unas semanas se volvió tendencia la caída que habría sufrido la actriz y que fue provocada por su compañera Cecilia Gallaino, quien le dio un caderazo que la mandó al suelo.

El 17 de octubre, la actriz de 62 años, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se puede ver el momento exacto en el que la argentina la empujó con la cadera, causando que cayera al suelo.

Dos días después, ‘La Güereja’ reapareció al lado de Cecilia Galliano para hablar del incidente, el cual ocasionó la angustia de sus admiradores.

“Era una cosa que ya habíamos ensayado y me paré mal, y pues obvio, Ceci llegó y yo estaba…”, indicó ante la cámara, en un clip compartido por el perfil de la red social de ‘Más Vale Sola’, la serie en la que ambas participan.

“Fue mi culpa”, aseguró la veterana comediante, palabras que su compañera refutó inmediatamente: “No, no fue una culpa, son cosas que pasan en el trabajo”.

“O sea, fue montado, lo hicimos, lo practicamos, habíamos hecho escenas antes, y no sé qué, y bueno, siempre puede haber que pase o un caderazo de más o una mala parada, o lo que sea, pero bueno”, argumentó Galliano.

Desafortunadamente, el accidente de este miércoles en el estudio fue más serio.

La reciente caída de ‘La Güereja’ se produjo cuando la actriz se resbaló con una alfombra, detalló el programa ‘Hoy’. E inmediatamente, Saldaña fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

Las alarmas que se encendieron después del incidente fueron el fuerte dolor de cabeza que presentaba la comediante tras el golpe, siendo éste el principal motivo de la hospitalización y los estudios de emergencia que le fueron realizados.

Hasta el momento, el estado de salud de María Elena Saldaña se mantiene bajo estricta reserva. Los médicos están realizando los análisis pertinentes para descartar cualquier lesión de gravedad y determinar la magnitud del impacto que la caída pudo haberle provocado.

La falta de información actualizada por parte de familiares o representantes ha incrementado la incertidumbre.

El último rastro público de la actriz en redes sociales es una historia compartida que data de hace 23 horas, lo que subraya el hermetismo en torno a su situación actual.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
