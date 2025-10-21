Cecilia Galliano mandó a volar a ‘La Güereja’ con un golpe de cadera: “No midió su fuerza”

Hay quienes piensan que todo se trató de una broma, ya que “‘La Güereja’ ya sabía que le iba a dar un caderazo y fingió su caída”.

A la actriz argentina Cecilia Galliano la están tundiendo en redes sociales, pues tiró de un empujón a María Elena Saldaña, mientras posaban para una sesión de fotos en la que ‘La Güereja’ terminó en el suelo.

Un video del momento se volvió viral, y se puede ver a ambas estrellas frente a los reflectores y cámaras donde todo parecía marchar bien.

El caderazo que le propinó Galliano a Saldaña fue parte de una dinámica propuesta por el fotógrafo encargado de realizar la sesión de fotos, pues al principio se puede apreciar a ‘La Güereja’ jalando a Cecilia para quedar delante de ella en las fotos.

Es después de ese movimiento que la conductora de televisión regresa a cuadro y la empuja con la cadera, sin medir su fuerza, tirando contra el suelo a la actriz de talla baja.

Y aunque María Elena intentó evitar su caída, perdió el equilibrio y terminó golpeándose contra el suelo, hecho que generó preocupación entre los presentes.

Cecilia inmediatamente se dio la vuelta para intentar ayudar a su compañera.

Usuarios en redes sociales criticaron duramente a la conductora por no medir su fuerza contra María Elena, pero también hay quienes piensan que todo se trató de una broma, ya que “‘La Güereja’ ya sabía que le iba a dar un caderazo y fingió su caída”.

“No hubo empatía, la señora ya está grande. Debía haber medido la fuerza”, “Ups, aguas con esas caídas, es una señora de más de 60 años”, “La empujó con toda la saña”, "¿Fue broma, verdad?”, “Ojalá esté bien”, “Se vio fuerte la caída”, fueron algunos de los comentarios que expresaron usuarios sobre la salud de la actriz.

Cabe destacar que ambas actrices comenzaron las grabaciones de la serie de comedia ‘Más Vale Sola’, donde comparten los escenarios con Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, Alexis Ayala, María Alicia Delgado y Luz María Aguilar, entre otros.

¿Cómo está la salud de ‘La Güereja’?

Momentos después, las actrices aclararon en redes sociales lo ocurrido; ‘La Güereja’ mencionó que se encuentra bien de salud y agradeció las muestras de afecto y la preocupación de sus seguidores.