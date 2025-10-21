Suscríbete
Famosos

Cecilia Galliano mandó a volar a ‘La Güereja’ con un golpe de cadera: “No midió su fuerza”

Ambas actrices participaban en una sesión de fotos.

October 21, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cecilia-Gallaino-La-Güereja.jpg

Cecilia Galliano fue criticada por el caderazo que le propinó a María Elena Saldaña.

Instagram

Hay quienes piensan que todo se trató de una broma, ya que “‘La Güereja’ ya sabía que le iba a dar un caderazo y fingió su caída”.

A la actriz argentina Cecilia Galliano la están tundiendo en redes sociales, pues tiró de un empujón a María Elena Saldaña, mientras posaban para una sesión de fotos en la que ‘La Güereja’ terminó en el suelo.

Un video del momento se volvió viral, y se puede ver a ambas estrellas frente a los reflectores y cámaras donde todo parecía marchar bien.

El caderazo que le propinó Galliano a Saldaña fue parte de una dinámica propuesta por el fotógrafo encargado de realizar la sesión de fotos, pues al principio se puede apreciar a ‘La Güereja’ jalando a Cecilia para quedar delante de ella en las fotos.

Es después de ese movimiento que la conductora de televisión regresa a cuadro y la empuja con la cadera, sin medir su fuerza, tirando contra el suelo a la actriz de talla baja.

Y aunque María Elena intentó evitar su caída, perdió el equilibrio y terminó golpeándose contra el suelo, hecho que generó preocupación entre los presentes.

Cecilia inmediatamente se dio la vuelta para intentar ayudar a su compañera.

Usuarios en redes sociales criticaron duramente a la conductora por no medir su fuerza contra María Elena, pero también hay quienes piensan que todo se trató de una broma, ya que “‘La Güereja’ ya sabía que le iba a dar un caderazo y fingió su caída”.

“No hubo empatía, la señora ya está grande. Debía haber medido la fuerza”, “Ups, aguas con esas caídas, es una señora de más de 60 años”, “La empujó con toda la saña”, "¿Fue broma, verdad?”, “Ojalá esté bien”, “Se vio fuerte la caída”, fueron algunos de los comentarios que expresaron usuarios sobre la salud de la actriz.

Cabe destacar que ambas actrices comenzaron las grabaciones de la serie de comedia ‘Más Vale Sola’, donde comparten los escenarios con Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, Alexis Ayala, María Alicia Delgado y Luz María Aguilar, entre otros.

¿Cómo está la salud de ‘La Güereja’?

Momentos después, las actrices aclararon en redes sociales lo ocurrido; ‘La Güereja’ mencionó que se encuentra bien de salud y agradeció las muestras de afecto y la preocupación de sus seguidores.

maría elena saldaña Cecilia Galliano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
briggitte-bozzo-aaron-mercury-.jpg
Famosos
Briggitte Bozzo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ con Aarón Mercury: “Habrá mucha sensualidad”
October 21, 2025
 · 
Nayib Canaán
lupillo-belinda---.jpg
Famosos
Lupillo Rivera contraataca con abogada en guerra con Belinda: Llegará hasta las últimas consecuencias
October 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
imelda-maribel-.jpg
Famosos
Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven a la carga en los juzgados, pero ahora por la herencia de Julián
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-Manola-Díez.jpg
Famosos
Manola Díez revive el terrible accidente que dejó ciego a su hijo: “lleno de sangre tenía el ojo en la mano”
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-capataz.jpg
Famosos
Tensión en La Granja VIP: Sergio es Capataz, y Lola Cortés tuvo un pésimo día
¿Qué ha pasado en el reality?
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yolanda-montserrat-reencuentro.jpg
Famosos
Yolanda Andrade se recuperó y pudo volver a ‘MoJoe': Así se reencontró con Montserrat Oliver
¡Se cumplió el milagro!
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marco-flores-robo.jpg
Famosos
Marco Flores y La Banda Jerez sufren intento de asalto y balean su autobús
¿Qué pasó?
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
luto-medio-metro.jpg
Viral
Encuentran sin vida a ‘Medio Metro original’ en un canal de agua: Murió Paco Pérez
Descanse en paz.
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero