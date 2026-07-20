Actores argentinos que viven en México reaccionan a la derrota de Argentina ante España

La pasión por la selección argentina creció con cada partido que ganaba mientras avanzaba el torneo mundialista.

Los triunfos de la albiceleste fueron siempre agónicos, con goles de último momento, por lo que al enfrentara España en la final, se esperaba que la historia fuera igual.

Por lo menos eso deseaban los aficionado argentinos en cualquier parte del mundo, incluyendo a los que viven en México e incluyendo a los que se dedican al mundo de la actuación.

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Cecilia Galliano

La actriz y conductora fue a ver el partido a un restaurante con pantallas gigantes. Como todos los aficionados argentinos, vivió los últimos minutos con el deseo de que Messi hiciera una genialidad.

Galliano publicó un par de videos en los que muestra el entusiasmo de los aficionados, todos con la playera del 10 argentino.

Ella, además hizo algo peculiar: a pesar de las pantallas gigantes, insistió en ver el partido también en su teléfono celular.

Sebastián Rulli

El actor invitó a su hijo para ver juntos el partido. Aunque él fue muy entusiasta y gritaba cada jugada, su hijo se veía más mesurado.

En su perfil de Instagram, Rulli publicó un par de videos en los que, al terminar el juego, reconoció a la selección española como justa ganadora.

Juan Soler

La casa del actor se convirtió en lugar de reunión para ver los juegos de México. Yordi Rosado, por ejemplo, fue uno de los invitados en el partido de la semifinal contra Inglaterra.

En esta ocasión, no fue la excepción pero a diferencia de la vez anterior, ahora no hubo festejo. Igual que Rulli, Julián publicó mensajes en los que reconocía a los españoles por haber sido superiores en el terreno de juego.

Julián Gil

El conductor y actor se ha especializado en años recientes en crear contenido deportivo: hace videos de “misiones” en las que consigue firmas de futbolistas estrellas o crónicas que parecen imposibles.

En esta ocasión, Gil acudió al estadio en compañía de su esposa Valeria Marín y mostró un balón en el que consiguió la mayoría de las firmas de los jugadores de la selección.

Y en una publicación posterior, agradeció a Messi por su futbol.