¿Por qué desapareció Alberto Estrella cuando se rumuró que estaba enfermo?

Alberto Estrella tuvo una carrera vertiginosa desde los años 90 y durante la primera década del siglo XXI.

Su talento histriónico lo llevó a ser figura del llamado Nuevo Cine Mexicano, así como figura constante en las telenovelas, donde hacía personajes de carácter para darle soporte a las historias de los protagonistas, a veces como villano y otras como fiel escudero.

Pero esa historia de éxito se convirtió en un misterio hacia 2015, cuando Alberto Estrella simplemente dejó de aparecer en las pantallas de cine y televisión. El caso se volvió preocupante para sus colegas y amigos cuando también se alejó del Círculo Teatral, su proyecto más importante.

“Está enfermo de cáncer de intestino”, era el rumor más repetido en ese tiempo.

El actor reapareció hacia 2017 y negó esas versiones de que estuviera enfermo. A partir del año siguiente, retomó su carrera en televisión y en los años recientes se ha convertido en figura importante de series para las plataformas.

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Pero hasta ahora no se sabía con claridad qué había pasado con Alberto Estrella durante esos años de “desaparición”.

¿En donde estuvo Alberto Estrella cuando entró en crisis?

En el podcast Cara a Cara, revela lo que pasó durante esos años y que empezó con una profunda crisis existencial en la que sintió, como dice el escritor Milan Kundera, la insoportable levedad del ser.

“Empecé a caer sin darme cuente en este hecho soberbio de tenerlo todo en la vida; yo decía: tengo familia, tengo prestigio, tengo talento, tengo un teatro... yo decía... y me asusté cuando me di cuenta que ya no quería ir a trabajar, que antes era lo que más me apasionaba, la actuación”.

Estrella se fue entonces a un retiro espiritual en un templo Swami (derivación del hinduismo) en donde tuvo una revelación.

“Estuve en un lugar donde tú no puedes hablar con los swamis, a menos que ellos te hablen. Y un día estaba yo caminando en uno de esos jardines preciosos que tienen y uno de ellos se acercó y me dijo en perfecto español: "¿sabes cuál es tu problema?”. Yo le dije: “pues no, justo eso estoy buscando. Y me respondió algo que me movió totalmente: tu problema es la envidia”

Alberto Estrella rechazó el diagnóstico del monje pues le dijo que él no le tenia envidia nadie, ni anhelaba lo que otros tenían.

Vino entonces la iluminación.

El monje le dijo:

“No me estás entendiendo. La envidia es in videre, “no ver”. Tú estás en la situación en la que estás porque no estás viendo lo que tienes, eres un malagradecido":

El actor se dio cuenta de la verdad: Tenía más de lo que me hubiera imaginado y no lo agradecía.

“Por lo tanto, al no agradecerlo, la vida dice, lo que no se agradece, se pierde”.

Fue así como Alberto Estrella volvió como una nueva persona: siempre agradecido con lo que le da la vida.

