Suscríbete
Famosos

Adriano Zendejas, ‘Maestro Shifu’, llorando narra las GOLPIZAS que le daba su padre: “Me hicieron ampollas”

El actor relató cómo la violencia de su padre le dejó secuelas físicas y emocionales.

Marzo 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Adriano-Zendejas.jpg

El creador de contenido Adriano Zentejas confesó que su padre lo golpeaba cuando era niño.

YouTube

“Tenía ocho años, me agarra del cuello y me lo apretaba y le sonreía a la gente”.

El actor y streamer Adriano Zendejas, mejor conocido en el mundo digital como ‘Maestro Shifu’ ofreció una charla como nunca antes donde relató cómo la violencia de su padre trastocó la vida de su familia.

El creador de contenido narró cómo siendo niño sufrió múltiples agresiones por parte de su padre, sin embargo confesó que una de las más severas le dejó lesiones que le impedían siquiera bañarse.

“No me pude bañar como en dos semanas porque las gotas me dolían, de los golpes se me hicieron ampollas que tenían agua, moradas y verdes”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: Imelda Tuñón podría pasar hasta 6 años en la CÁRCEL tras la demanda de Julián Figueroa

Y continuó con su relato explicando que “empieza a pegarme, pum, pum, empecé a llorar, llego un punto en el que lo veía y ya los golpes no me dolían, me daba miedo ese gu*y, verlo sudando y cómo se volteó, me golpeaba, me hice pipí. Mi mamá me veía y yo como con mis ojos le decía que hiciera algo. Pues no podía hacer nada”.

El streamer aclaró que las golpizas eran recurrentes, por lo que su hermana, la actriz Samadhi Zendejas, y su madre también eran sus víctimas.

Adriano mencionó que la situación escaló al grado de que lo corrieron de la escuela de actuación a donde acudía a los ocho años.

“Me expulsan del CEA porque un gu*y me bajó los pantalones y lo empujé, le metí un chingada*o y me expulsaron del CEA. Cuando le dijeron eso a mi papá, me volvea a ver así, tenía ocho años, me agarra del cuello y me lo apretaba y le sonreía a la gente”, agregó.

Te puede interesar:
Acapulco-Shore.jpg
Famosos
Exintegrante de ‘Acapulco Shore’ publica video tras sufrir GOLPIZA y acusa a su pareja; ya la había atacado
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
klitbo-cynthia---.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo revela que tiene una enfermedad INCURABLE: “Me ha costado mucho, me deprimí mucho”
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa.jpg
Famosos
Martha Figueroa narró que su hijo MURIÓ por un error médico: “Me anestesiaron para que no me enterara”
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita (2).jpg
Famosos
Gomita muestra impactante video de la cirugía de intestino que la hizo orar por su vida:; “No quiero morir”
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
reencuentro trevi raquenel.jpg
Famosos
Gloria Trevi y María Raquenel se reencuentran a 25 años de estar en la cárcel; esto se dijeron
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

La vulnerabilidad que vivió lo llevó a confrontar a su mamá tiempo después. El ‘Maestro Shifu’ compartió que le recriminó a su madre la falta de defensa, hecho que lo llevó a las lágrimas mientras lo contaba, y añadió que ella le pidió perdón, sim embargo, admitió que tanto su madre como su hermana aguantaron tremendas palizas.

De hecho, aseguró que su hermana Samadhi se fue de la casa por cinco años ante el odio que le tenía a su padre.

NO TE VAYAS SIN LEER: Paty Navidad descubrió que posee un ‘DON TELEPÁTICO’ por el que fue al psiquiatra: “Empecé a leer la mente”

El actor también mencionó que en un encuentro posterior con su padre, éste celebró su violencia y la justificó como disciplina y carácter y que eso fue la causa de su éxito.

“Años adelante cuando ya hice novelas y todo, vimos a mi papá, me dijo que sí sirvió la golpiza que me dio. Para mí era, ‘qué loco, qué fuerte que él piense que sí’, pero me hacían dudar a mí. Años después le dije a mi mamá que no hizo nada por ayudarme, escucho en mi cama que llora como loca, la volteo a ver, hasta ahora me arrepiento de esa conversación, pero me dijo que no podía hacer nada”, concluyó.

Adriano Zendejas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
hija-carmensalinas-saskia.png
Famosos
Pese a disculpa de Saskia Niño de Rivera, hija de Carmen Salinas no descarta DEMANDA: “Hizo mucho daño”
Marzo 06, 2026
 · 
TVyNovelas
Imelda-Tuñón-José-Manuel-Figueroa.jpg
Famosos
Imelda Tuñón podría pasar hasta 6 años en la CÁRCEL tras la demanda de Julián Figueroa
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marjorie-Aracely-Arámbula.jpg
Famosos
¿Qué le pasó a Aracely Arámbula y quién la SUPLIRÁ en ‘Perfume de Gardenia’? El productor cuenta la verdad
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paty-Navidad.jpg
Famosos
Paty Navidad descubrió que posee un ‘DON TELEPÁTICO’ por el que fue al psiquiatra: “Empecé a leer la mente”
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gabrielsoto-mayrinvillanueva-.png
Telenovelas
De “Amigas y rivales” a “Corazón de Oro": El destino volvió a unir a Gabriel Soto y Mayrín Villanueva
La pareja protagónica ha mantenido una amistad durante décadas.
Marzo 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
Accidente-moto.jpg
Viral
Joven influencer muere en un terrible accidente vial y al ver la tragedia… su padre SUICIDA en el lugar
Las dos muertes están sacudiendo el mundo digital.
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aracely-Arámbula.jpg
Famosos
Aracely Arámbula anuncia su SALIDA de ‘Perfume de Gardenia’ a 10 días del estreno “por compromisos personales”
La estrella anunció intempestivamente que ya no formará parte de la obra de teatro.
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira carrillo (2).jpg
Famosos
¿Por qué le quitaron a Yadhira Carrillo el protagónico de una telenovela? “Sí sentí feo”
Yadhira Carrillo ya había hecho 25 capítulos del melodrama producido por José Alberto Castro
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores