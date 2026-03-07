Adriano Zendejas, ‘Maestro Shifu’, llorando narra las GOLPIZAS que le daba su padre: “Me hicieron ampollas”

“Tenía ocho años, me agarra del cuello y me lo apretaba y le sonreía a la gente”.

El actor y streamer Adriano Zendejas, mejor conocido en el mundo digital como ‘Maestro Shifu’ ofreció una charla como nunca antes donde relató cómo la violencia de su padre trastocó la vida de su familia.

El creador de contenido narró cómo siendo niño sufrió múltiples agresiones por parte de su padre, sin embargo confesó que una de las más severas le dejó lesiones que le impedían siquiera bañarse.

“No me pude bañar como en dos semanas porque las gotas me dolían, de los golpes se me hicieron ampollas que tenían agua, moradas y verdes”, indicó.

Y continuó con su relato explicando que “empieza a pegarme, pum, pum, empecé a llorar, llego un punto en el que lo veía y ya los golpes no me dolían, me daba miedo ese gu*y, verlo sudando y cómo se volteó, me golpeaba, me hice pipí. Mi mamá me veía y yo como con mis ojos le decía que hiciera algo. Pues no podía hacer nada”.

El streamer aclaró que las golpizas eran recurrentes, por lo que su hermana, la actriz Samadhi Zendejas, y su madre también eran sus víctimas.

Adriano mencionó que la situación escaló al grado de que lo corrieron de la escuela de actuación a donde acudía a los ocho años.

“Me expulsan del CEA porque un gu*y me bajó los pantalones y lo empujé, le metí un chingada*o y me expulsaron del CEA. Cuando le dijeron eso a mi papá, me volvea a ver así, tenía ocho años, me agarra del cuello y me lo apretaba y le sonreía a la gente”, agregó.

La vulnerabilidad que vivió lo llevó a confrontar a su mamá tiempo después. El ‘Maestro Shifu’ compartió que le recriminó a su madre la falta de defensa, hecho que lo llevó a las lágrimas mientras lo contaba, y añadió que ella le pidió perdón, sim embargo, admitió que tanto su madre como su hermana aguantaron tremendas palizas.

De hecho, aseguró que su hermana Samadhi se fue de la casa por cinco años ante el odio que le tenía a su padre.

El actor también mencionó que en un encuentro posterior con su padre, éste celebró su violencia y la justificó como disciplina y carácter y que eso fue la causa de su éxito.

“Años adelante cuando ya hice novelas y todo, vimos a mi papá, me dijo que sí sirvió la golpiza que me dio. Para mí era, ‘qué loco, qué fuerte que él piense que sí’, pero me hacían dudar a mí. Años después le dije a mi mamá que no hizo nada por ayudarme, escucho en mi cama que llora como loca, la volteo a ver, hasta ahora me arrepiento de esa conversación, pero me dijo que no podía hacer nada”, concluyó.

