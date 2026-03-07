Suscríbete
Famoso productor confiesa que ocultó una entrevista con Rafa González, acusado de violencia por su esposa

Pepe Garza recordó un momento bochorno con el ex vocalista de Los Recoditos

Alejandro Flores
Rafa González niega la acusación

Pepe Garza es un empresario y productor musical que se ha mantenido activo y con éxito desde hace dos décadas.

Es una de las figuras del regional mexicano más importantes en el mercado hispano de Estados Unidos y ha trabajado muy de cerca para encumbrar artistas como Espinoza paz y Joss Favela.
Tiene, además, un pódcast llamado Pepe’s Office, en el que hace entrevistas con artistas del género y da su opinión sobre los temas en tendencia del regional mexicano.
Fue así que en el capítulo de este 5 de marzo habló del tema de Rafael González, acusado por su esposa de violencia machista.
TE PUEDE INTERESAR: Exhiben video de esposa de Rafa González lesionándose a sí misma; insiste en que tiene miedo del ex Recodito
Pepe Garza mostró los videos exhibidos por la propia esposa del ex vocalista de Los Recoditos en los que aparece con el rostro lastimado.
El productor y empresario expresó:

“Ojalá se aclare porque esto no habla nada bien ni de Rafa ni de la Banda Los Recoditos en caso de que sea verdad”.

La historia de Pepe Garza y Rafael González

Garza decidió revelar una anécdota que vivió en primera persona con González.

“Creo que cuando las cosas no se detienen, van avanzando y te pasan más cosas. Y lo digo porque en un momento con este chavo me tocó hacer una entrevista y estaba borracho. A tal punto que yo decidí no publicar la entrevista para no perjudicar a la banda”.

Garza cuenta que era tan evidente su estado de ebriedad que durante la entrevista habló de muchos otros temas, menos de Los Recoditos y de su nuevo disco.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Los Recoditos’ pausan a su vocalista por tiempo INDEFINIDO ante denuncia de violencia de su esposa
El caso de Rafa González y Fernanda Redondo se ha vuelto complejo. El cantante niega las acusaciones, los Recoditos cortaron su relación laboral con él, y esta tarde se exhibió un video en el que aparece Fernanda lastimándose a sí misma.

Los Recoditos Banda Los Recoditos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
