Mario Bezares prmomete regalarle 10 mil dólares a una pareja de "¿Apostarías por mí?”

Junto con Brenda armaron un plan para obtener el dinero

Marzo 06, 2026 • 
Alejandro Flores
mario bezares y brenda bezares.jpg

Mayito y Brenda tenían un plan oculto

L a última tentación del reality show "¿Apostarías por mí?” puso a prueba la honestidad de las parejas... pero también su inteligencia.

El Anfitrión le propuso a las seis parejas que quedan en la villa regalarles 15 mil dólares, a cambio de que ellos le quitaran 5 mil a alguna otra pareja.
Las tres parejas que pertenecen al Team Rebelión, René Strickler y Rubí, Adrián Di Monte y Nuja, y Franco y Bre rechazaron la oferta. Su argumento fue que consideraron éticamente inapropiado “robarle” 5 mil dólares a alguien más.

“Prefiero ganarlo con trabajo en alguno de los juegos y retos”, dijo Franco muy seguro de su opinión.

Alejandra Jaramillo y Beta, que pertenecen al Team Pueblo, también rechazaron la tentación.

Pero Mario y Brenda Bezares y Laysha y Malito sí quisieron el dinero del Anfitrión y quitarle 5 mil más a otra pareja.
Hay que decir, además, que esos otros 5 mil dólares que le quitarían a otra parejas se los quedaría ellos; es decir, que tendría cada uno 20 mil dólares más.
Curiosamente, los cuatro le quitaron dinero a Franco y Breh, quienes entonces perdieron 20 mil dólares.
El plan de los Bezares

Franco se sintió ofendido porque, repitió, le pareció inapropiado quedarse con dinero de alguien más.
Laysha y Malito en efecto se sintieron mal una vez que se consumo la transferencia de dinero.
Pero Mario y Brenda, todo lo contrario: mostraron una sonrisa. Pero no por haberle quitado 5 mil dólares cada uno a Franco y Breh, sino por el plan que tenía.
Mario les explicó:

“Lo que hicimos fue guardarles el dinero. ya sabemos que todos los eliminados se van de la villa sin dinero, les quitan lo que habían acumulado. Sólo el ganador se lleva lo que acumuló durante el juego. Y como ustedes están nominados y se pueden ir este domingo sin nada de dinero, lo que pensamos es que les quitamos esos 10 mil, los guardamos, y si ganamos, se los devolvemos”.

Hasta Franco quedó convencido del plan de los Bezares.

Brenda reafirmó la promesa: “Ese dinero es suyo. Saliendo, si nosotros ganamos, se los devolvemos”.

¿Apostarías por mí? Mario Bezares
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
