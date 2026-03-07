Corey Harrison, de “El precio de la Historia”, dice que casi muere en el hospital pero su padre lo desmiente

Corey Harrison, estrella del programa de televisión “El precio de la Historia”, está en el hospital, en Cancún, luego de un aparatoso accidente.

La tragedia tiene, además, un dato dramático que se agrega al “precio” de esta historia real: el papá de Corey, el famoso Rick Harrison (el mismo de la frase “no lo sé, Rick, parece falso) está también en las playas del Caribe mexicano para casarse.

“Lo siento, papá, no estaré en tu boda ¡porque estoy en el hospital!”, dijo Corey, de acuerdo con un reporte de TMZ.

La historia del accidente gira ahora, como si fuera un capítulo de “El precio de la Historia”, alrededor del dinero y eso ha provocado una pugna entre padre e hijo.

¿Qué le pasó a Corey Harrison?

Cuando Corey sufrió el accidente, fue llevado a un hospital privado, donde su condición fue crítica ayer 5 de marzo. ¿El diagnóstico? 11 costillas fracturadas, hemorragia interna y conmoción cerebral.

Su caja toráxica se llenó de sangre y tuvo que ser sometido a tres operación en el lapso de 16 días.

Aaron, uno de sus amigos más cercanos, cuenta que poco a poco los médicos le salvaron la vida pero Corey se dio cuenta de que esa hospitalización era un gasto exorbitante.

“Corey nos miró (a sus amigos) y nos dijo: Voy a morir aquí, no tengo dinero para pagar esto”.

La reacción de Aron fue organizar una colecta en GoFundMe para pedir donaciones a los fans del programa y todo indicaba que el dinero para pagar la cuenta del hospital vendría de ahí.

No lo sé Rick, parece falso

Pero apareció el padre de Corey. Rick Harrison negó la versión de Corey y sus amigos pues aseguró que él pagó las cuentas del hosptial... y que no quiere que le pague.

La estrella de “El precio de la historia” le contó a TMZ:

“Hasta donde sé, pagué todas las facturas médicas de Corey mucho antes de que publicara la campaña de GoFundMe. Es un hombre adulto de unos 40 años y es responsable de cómo maneja sus finanzas”.

Eso contradice todo lo que ha dicho Corey, incluyendo que él mismo había gastado todos sus ahorros en la hospitalización y que ahora sólo le quedaban 400 dólares.

La relación entre padre e hijo ha sido conflictiva desde hace varios años. Y de hecho, Corey Harrison dudó de lo que dice Rick: