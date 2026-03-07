Suscríbete
Famosos

Corey Harrison, de “El precio de la Historia”, dice que casi muere en el hospital pero su padre lo desmiente

Corey sufrió un accidente: se rompió 11 costillas, y tuvo hemorragia interna y conmoción cerebral

Marzo 06, 2026 • 
Alejandro Flores
elprecio de la historia corey harrison.jpg

Corey Harrison pidió dinero a los fans

Instagram

Corey Harrison, estrella del programa de televisión “El precio de la Historia”, está en el hospital, en Cancún, luego de un aparatoso accidente.

La tragedia tiene, además, un dato dramático que se agrega al “precio” de esta historia real: el papá de Corey, el famoso Rick Harrison (el mismo de la frase “no lo sé, Rick, parece falso) está también en las playas del Caribe mexicano para casarse.

“Lo siento, papá, no estaré en tu boda ¡porque estoy en el hospital!”, dijo Corey, de acuerdo con un reporte de TMZ.

La historia del accidente gira ahora, como si fuera un capítulo de “El precio de la Historia”, alrededor del dinero y eso ha provocado una pugna entre padre e hijo.

¿Qué le pasó a Corey Harrison?

Cuando Corey sufrió el accidente, fue llevado a un hospital privado, donde su condición fue crítica ayer 5 de marzo. ¿El diagnóstico? 11 costillas fracturadas, hemorragia interna y conmoción cerebral.
Su caja toráxica se llenó de sangre y tuvo que ser sometido a tres operación en el lapso de 16 días.
Aaron, uno de sus amigos más cercanos, cuenta que poco a poco los médicos le salvaron la vida pero Corey se dio cuenta de que esa hospitalización era un gasto exorbitante.

“Corey nos miró (a sus amigos) y nos dijo: Voy a morir aquí, no tengo dinero para pagar esto”.

TE RECOMENDAMOS: Adriano Zendejas, ‘Maestro Shifu’, llorando narra las GOLPIZAS que le daba su padre: “Me hicieron ampollas”
La reacción de Aron fue organizar una colecta en GoFundMe para pedir donaciones a los fans del programa y todo indicaba que el dinero para pagar la cuenta del hospital vendría de ahí.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Les advirtió que ya no permitirá contacto físico
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026

No lo sé Rick, parece falso

Pero apareció el padre de Corey. Rick Harrison negó la versión de Corey y sus amigos pues aseguró que él pagó las cuentas del hosptial... y que no quiere que le pague.
La estrella de “El precio de la historia” le contó a TMZ:

“Hasta donde sé, pagué todas las facturas médicas de Corey mucho antes de que publicara la campaña de GoFundMe. Es un hombre adulto de unos 40 años y es responsable de cómo maneja sus finanzas”.

Eso contradice todo lo que ha dicho Corey, incluyendo que él mismo había gastado todos sus ahorros en la hospitalización y que ahora sólo le quedaban 400 dólares.

La relación entre padre e hijo ha sido conflictiva desde hace varios años. Y de hecho, Corey Harrison dudó de lo que dice Rick:

“Si decidió que no tengo que devolverle el dinero, me alegra mucho el cumpleaños. Pero, dada nuestra relación personal y profesional, no lo veo posible. Quiero mucho a mi padre, siempre ha estado ahí para mí y no tengo ningún problema con él”.

hospitalización
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
demanda-gaby-ramirez.png
Famosos
Sigue la guerra entre Gaby Ramírez Vs. Gaby Ramírez de “Sale el sol": “Ha cometido muchas falsedades”
Marzo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
timbiriche-reencuentro-.png
Famosos
Confirman quiénes estarán en el reencuentro de Timbiriche; ¿Paulina Rubio aceptó?
Marzo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hija-carmensalinas-saskia.png
Famosos
Pese a disculpa de Saskia Niño de Rivera, hija de Carmen Salinas no descarta DEMANDA: “Hizo mucho daño”
Marzo 06, 2026
 · 
TVyNovelas
Imelda-Tuñón-José-Manuel-Figueroa.jpg
Famosos
Imelda Tuñón podría pasar hasta 6 años en la CÁRCEL tras la demanda de Julián Figueroa
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gabrielsoto-mayrinvillanueva-.png
Telenovelas
De “Amigas y rivales” a “Corazón de Oro": El destino volvió a unir a Gabriel Soto y Mayrín Villanueva
La pareja protagónica ha mantenido una amistad durante décadas.
Marzo 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
Marjorie-Aracely-Arámbula.jpg
Famosos
¿Qué le pasó a Aracely Arámbula y quién la SUPLIRÁ en ‘Perfume de Gardenia’? El productor cuenta la verdad
‘La Chule’ sorprendió a todos al anunciar que no formaría parte de la obra donde sería la protagonista.
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paty-Navidad.jpg
Famosos
Paty Navidad descubrió que posee un ‘DON TELEPÁTICO’ por el que fue al psiquiatra: “Empecé a leer la mente”
La actriz reveló perturbadores detalles y aseguró que no le importan las críticas ni las burlas.
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Accidente-moto.jpg
Viral
Joven influencer muere en un terrible accidente vial y al ver la tragedia… su padre SUICIDA en el lugar
Las dos muertes están sacudiendo el mundo digital.
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez