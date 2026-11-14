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Poncho de Nigris ofrece millonaria recompensa por la captura del ratero que le robó la nomina de su negocio

Este viernes, Poncho de Nigris denunció públicamente que uno de sus empleados fue asaltado al salir del banco

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
poncho de nigris (2).jpg

Poncho de Nigris en una de las sucursales de La Postrería

Captura Youtube / X

Poncho de Nigris ofrece casi el doble de lo que le robaron como recompensa por localizar al ladrón.

El creador de contenido denunció este viernes 13 de noviembre que le robaron “casi 600 mil pesos”, lo cual era el dinero de la nomina de La Postrería 77, uno de sus negocios.

“Acaba de pasar una desgracia, como siempre la inseguridad”, dijo Poncho en un video en su cuenta de X.

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La investigación de la policía

La policía comenzó esta misma tarde una pesquisa en la que lograron localizar la hielera en la que el ladrón transportó el dinero.
De acuerdo con los primeros testimonios, el robo ocurrió al salir del banco de donde un empleado de Poncho había retirado el dinero.

“Le sacó la pistola, se la puso en la cabeza y con un cuchillo le cortó el maletín donde llevaba el dinero”.

El ladrón, tras robar el dinero, echó los billetes en la hielera y huyó en una motocicleta.

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Poncho de Nigris aseguró que están en proceso de conseguir el dinero para reponer la nomina delos empelados pero que mientras tanto, ha decidido ofrecer una recompensa.

“Como quiera, de parte de un servidor, que estamos consiguiendo dinero para pagarles a los empleados, ofrecemos una recompensa de 1 millón de pesos”.

Poncho de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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