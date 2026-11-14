Poncho de Nigris ofrece millonaria recompensa por la captura del ratero que le robó la nomina de su negocio

Poncho de Nigris ofrece casi el doble de lo que le robaron como recompensa por localizar al ladrón.

El creador de contenido denunció este viernes 13 de noviembre que le robaron “casi 600 mil pesos”, lo cual era el dinero de la nomina de La Postrería 77, uno de sus negocios.

“Acaba de pasar una desgracia, como siempre la inseguridad”, dijo Poncho en un video en su cuenta de X.

TE RECOMENDAMOS: Pati Chapoy CRITICA a ‘startalents’ y ARREMETE contra Ibarreche: “No voy a contratar a un influencer”

La investigación de la policía

La policía comenzó esta misma tarde una pesquisa en la que lograron localizar la hielera en la que el ladrón transportó el dinero.

De acuerdo con los primeros testimonios, el robo ocurrió al salir del banco de donde un empleado de Poncho había retirado el dinero.

“Le sacó la pistola, se la puso en la cabeza y con un cuchillo le cortó el maletín donde llevaba el dinero”.

El ladrón, tras robar el dinero, echó los billetes en la hielera y huyó en una motocicleta.

Poncho de Nigris aseguró que están en proceso de conseguir el dinero para reponer la nomina delos empelados pero que mientras tanto, ha decidido ofrecer una recompensa.