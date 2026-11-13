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Ya empezó el nuevo proceso de Sasha y Luis de Llano; el productor revela detalles

En el mismo canal donde publicó la “disculpa pública” que Sasha rechazó, Luis de Llano lanzó un nuevo video

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
sasha luis de llano (1).jpg

Sasha / Luis de Llano

Instagram

Lo que Sasha Sokol anunció hace dos semanas ya comenzó.

Cuando se dio a conocer el video con una declaración que Luis de Llano presentó como “la disculpa pública” a la que fue sentenciado, Sasha rechazó su validez jurídica y explicó que ese video no cumple con las condiciones contenidas en la sentencia.
Dos días después, informó que comenzaría un proceso por la vía penal para exigir el cumplimiento de la sentencia que obtuvo por la vía civil.
En 2022, la cantante y artista plástica acusó ante tribunales al productor de abuso y daño moral.
Tras ganar el juicio, el productor utilizó un último recurso legal con un amparo, lo que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia.
La decisión fue a favor de Sasha y se dejó firme la sentencia: reparación del daño y disculpa pública.
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¿Qué dice el nuevo video de Luis de Llano?

Sucedió entonces el video de Luis de Llano y el rechazo de Sasha a ese video. Ahora, el equipo legal del productor publica otro video con un texto en el que, con lenguaje jurídico y especializado, defiende su disculpa pública y asegura que sí cumple con los requerimientos de la sentencia.
Al final, sin embargo, detalla que el nuevo juicio anunciado por Sasha ya está en marcha.

“El señalamiento de inconstitucionalidad del texto de la actora, ya consta en autos”, se lee en el video en referencia a las declaraciones que hizo Sasha.
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Y luego agrega:

“La sentencia final será ponderada en el juzgado para decidir entre acción de ejecución llana de un texto violatorio ó la acción correctiva de control constitucional”.

Es decir, que en este nuevo proceso, se pide que se dictamine por un lado si el video publicado por Luis de Llano se ajusta a la sentencia o no; pero también que se juzgue si las declaraciones de Sasha atentan contra los derechos de Luis de Llano.
Dice el video de Youtube:

“El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora lesionando derechos humanos básicos”.

Sasha Sökol Luis de Llano Sasha Sokol
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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