Romina Poza asimila su primer protagónico en “Luz de mis noches”, la nueva versión de “Mariana de la noche”

Después de soñarlo durante años, Romina Poza finalmente consiguió el protagónico que tanto esperaba. La hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza encabeza Luz de mis noches, una oportunidad que todavía le cuesta asimilar y que enfrenta con emoción, responsabilidad y hasta el síndrome del impostor. Sin embargo, tiene claro que llegó el momento de demostrar de qué está hecha y disfrutar cada instante de esta nueva etapa profesional.

La producción de Carlos Moreno es una nueva versión de Mariana de la noche, telenovela que Salvador Mejía llevó a la pantalla en 2003, hace 23 años, con Alejandra Barros y Jorge Salinas como protagonistas. Ahora, Romina tiene la responsabilidad de dar vida a Luz Montealbán, un personaje que representa el paso más importante de su trayectoria hasta el momento. “La verdad es que sí trabajé mucho por esta oportunidad, la soñé muchas veces y es algo que sigo asimilando y creyéndomela, diciendo: ‘Eres tú la que está protagonizando esta historia’”, comparte emocionada.

Aunque reconoce que cada personaje que ha interpretado ocupa un lugar especial en su corazón, sabe que este proyecto representa un antes y un después. No obstante, lejos de asumir el protagonismo como una posición de superioridad, tiene claro que una historia necesita de todos sus integrantes para funcionar.

“A veces sí me invade el síndrome del impostor; sin embargo, algo que me ayuda es compartir con un elenco tan fregón y tan completo, lleno de puros buenos actores y grandes personas, que me siento muy cobijada con cada uno de ellos. El tener un protagónico para mí no es tener más poder o ser más importante; al final, la historia del protagonista no sería nada sin la historia de los demás. Cada uno es esencial y protagonista de esta historia”.

Carlos Romero, Romina Poza, José Pablo Minor José Luis Ramos

La buena relación con sus compañeros también le permite disfrutar las largas jornadas de grabación. Romina confiesa que le encantan las escenas multitudinarias. “Estoy disfrutando mucho mi labor, me gustan las escenas a las que les llamamos monton shot y más cuando es un elenco con el que me llevo muy bien como lo está siendo esta producción, pues es un momento en el que incluso disfruto echar el chisme”.

En esta profesión ha aprendido que no todas las oportunidades llegan cuando uno las desea y que los rechazos también forman parte del camino. Por eso, considera que existe una conexión especial entre los personajes y quienes finalmente los interpretan. “Yo creo que los personajes sí escogen, porque muchas veces obtienes muchos no y solo te dicen: ‘No te lo tomes personal’, y es difícil entender eso. Muchas veces hay cosas que inconscientemente uno comparte con su personaje y eso hace que puedas interpretarlo, dejando de lado el nivel actoral”.

Ahora que finalmente tiene la oportunidad que tanto esperaba, Romina disfruta el reto de demostrarse a sí misma que está en el lugar correcto.

“Por fin te llega la oportunidad y es un reto con uno mismo, de demostrarse de lo que es capaz y confirmarse que esto, si es algo que te gusta, va a llegar y va a ser para ti”.

Detrás de este logro también está el respaldo de sus seres queridos. Desde que decidió dedicarse a la actuación, sus padres y hermanos han acompañado sus pasos, celebrando sus triunfos y aconsejándola en los momentos complicados.

“El apoyo de mis papás ha sido hermoso Romina Poza asimila su primer protagónico en “Luz de mis noches”, la nueva versión de “Mariana de la noche"Han estado para apoyarme y no solo ellos, toda mi familia: mis hermanos, mi mamá, mi papá, Eduardo. La verdad es que todos me han dado mi patadita de la buena suerte y siguen ahí apoyándome en todo lo que necesite, sea bueno o malo, y siempre me están aconsejando”.

La actuación también se ha convertido en un punto de encuentro familiar. Sus padres conocen de cerca este oficio y ahora comparten con ella ese universo profesional, mientras su hermano también está involucrado en el medio. “Ahora la familia se ve más en los foros de grabación que en la casa. Se me hace algo mágico seguir los pasos de mis papás y que mi hermano también esté inmiscuido en esto, haber encontrado un universo fuera de casa que es el trabajo y compartirlo y apoyarnos mutuamente”.

Para Romina, tenerlos cerca es uno de sus mayores privilegios. “Mi familia para mí es esa parte incondicional de la vida, que si tuviera que elegir siempre los elegiría a ellos y si tuviera que dar la vida, la daría por ellos”. Con este primer protagónico, la actriz comienza una nueva etapa en su carrera, consciente de que tiene mucho por aprender, pero también de que se ha ganado la oportunidad de ocupar el lugar que tanto soñó.