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Filtran audios de Ari Telch confesando acciones peligrosas con sus vecinos

Los vecinos comenzaron dos denuncias en la Fiscalía de Morelos contra Ari Telch

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
ari telch.jpg

Ari Telch

Captura Youtube Enrique Camarena / Imagen TV

Ari Telch está en problemas: los vecinos del condominio en que vive comenzaron dos denuncias ante a Fiscalía de Morelos.

La primera es por daños a la propiedad; la segunda, por amenazas.
Por lo menos cuatro vecinos de Telch hablaron públicamente ayer de las presuntas “conductas agresivas” del actor; y de las cuales esta tarde se revelaron audios y videos en el programa De Primera Mano.
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La denuncia, los audios y los videos

En uno de los audios, Telch reclama a su junta de vecinos por haberlo sacado del grupo de whatsapp. Se escucha a una mujer que le pide que se retire porque se sienta invadida en su privacidad y su tranquilidad.

Ari responde repetidas ocasiones: “No me retiro, no me retiro. Esto que están haciendo es una cosa diabólica e irrespetuosa”.

En otro de los audios, Telch confiesa que tomó uno de los camastros delas áreas comunes del fraccionamiento, lo cargó hasta la azotea de la casa de un vecino y se lo arrojó al patio.

“Yo sí tomé uno de los camastros, me subí a casa de Teo y aventé el camastro adentro de su casa; sí, soy un delincuente”

En videos mostrados también por los vecinos con imágenes de las cámaras de seguridad, se ve a Ari Telch deambular por las calles internas del fraccionamiento mientras vocifera.
La Fiscalía otorgó a los vecinos medidas de protección: rondines y atención inmediata.

ari telch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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