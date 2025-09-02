Suscríbete
Famosos

Pepillo Origel se convierte en Jorge Negrete en inesperado video en honor a ídolos del ayer

Ante la celebración de 95 años de la XEW, famosos se transforman en figuras emblemáticas de la historia de la radio.

September 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-XEW.jpg

Juan José Origel como Jorge Negrete

XEW

Las estrellas actuales imitaron gloriosamente a los personajes de la época.

En el marco del 95 aniversario de la XEW, diversos actores y conductores se convirtieron en ídolos del ayer. Esta campaña es una evocación a la nostalgia que celebra la primera transmisión en México, realizada el 18 de septiembre de 1930.

La XEW salió al aire desde el Cine Olimpia y fue Leopoldo Samaniego quien pronunció la emblemática frase:

Amigos, ésta es la XEW, la voz de América Latina desde México”.

En punto de las 20:00 hrs, desde la calle 16 de septiembre número 9, el programa comenzó con la interpretación del Himno a la Alegría, sinfonía de Beethoven a cargo de Miguel Lerdo de Tejada y la Orquesta Típica de la Policía.

XEW-Los-Panchos-Sivlia-Pinal.jpg

Daniela Magún como Silvia Pinal y Facundo, Jean Duverger y José Eduardo Derbez como Los Panchos.

XEW

La estación fue inaugurada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, acompañado del entonces secretario de Educación, Aarón Sáenz.

Cantantes que ahora son icónicos fueron los primeros en participar en dicha estación como Agustín Lara, Toña La Negra, Pedro Vargas, Lucha Reyes y Francisco Gabilondo Soler ‘Cri-Cri’.

A partir de ese momento, la XEW lanzó varias radionovelas, cubriendo los gustos variados del público. Algunos de los nombres que cautivaron a los radioescuchas fueron:

‘Lo que el viento se llevó’

‘La vida de Gloria’

‘La dramática historia de Francisca Velasco’

‘Chucho el Roto’

Y los primeros programas:

’Noticiario Carta Blanca’

‘La hora de los aficionados’

‘Ave sin nido, la vida apasionante de Anita Montemar’

Desde los años 30’s la XEW se consolidó como líder en la radiodifusión, no sólo en México, sino en América Latina. Por ello, bajo nueve spots de 20 segundos, que abarcan década a década, se logró recrear los principales momentos de la historia de la radio.

XEW- Tin-Tan-Miroslava-Agustín-Lara.jpg

Faisy como Tin Tan, Montserrat Olivier como Miroslava Stern y Yori Rosado como Agustín Lara.

XEW

En cada década el elenco personifica a grandes figuras del espectáculo:

1930: Raúl Araiza / en homenaje al Xilofonista de la XEW

Juan José Origel / Jorge Negrete

Yordi Rosado / Agustín Lara.

1940: Montserrat Oliver / Miroslava Stern

Faisy / Tin Tan

Michelle Vieth / Ninón Sevilla

Consuelo Duval / Tongolele

Mhoni Vidente / Pitonisa de la época

1950: Daniela Magún / Silvia Pinal

Nicola Porcella / Arturo de Córdova

Omar Fierro / Paco Malgesto

1960: Omar Fierro / Javier Solís

Nicola Porcella / Francisco Gabilondo Soler- Cri-Cri.

1970: Martha Figueroa / Lola Beltrán

Facundo, Jean Duverger y José Eduardo Derbez / Los Panchos

1980: Personajes Odisea Burbujas (Patas Verdes, Mimoso Ratón y El Ecoloco) / Talento de Universo Unicable / Padme Vidente, La Güera de las Estrellas y Ariadna Tapia.

1990: Paul Stanley / Paco Stanley

Maca Carriedo / Benito Castro

2000: Spot que ilustra la evolución de los programas de Unicable desde sus inicios en esta década.

2010: Spot que muestra cómo en la actualidad la XEW es ‘La casa de Unicable’

Cabe descartar que las estrellas actuales imitaron gloriosamente a los personajes de la época, tal es el caso de ‘Pepillo’ Origel como Jorge Negrete o Mhoni Vidente como una pitonisa de que tiempo.

La campaña XEW 95 aniversario se filmó en las instalaciones de la XEW, ubicadas en el corazón de la Ciudad de México.

JUAN JOSÉ ORIGEL mhoni vidente
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pedro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres enfrenta incurable enfermedad por la que ya habría comenzado a despedirse
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lider-lcdflm.jpg
Famosos
Mar, Facundo y Guana: ¿Quién ganó la prueba para ser líder en La Casa de los Famosos México?
September 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mariana-Botas-Elaine-Haro.jpg
Famosos
Mariana Botas sobre la traición de Elaine Haro: “Nos cambió como zapato viejo”
September 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
dalilah-casa-llora.jpg
Famosos
Dalilah Polanco rompe en llanto al escuchar a Facundo hablar sobre sus hijos... ¿De qué se acordó?
September 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Arturo-Carmona-1..jpg
Arturo Carmona ya no se esconde, lo cachamos de la mano con su novia María Emilia
En los pasillos de Televisa, la lente de TVyNovelas cachó a la pareja.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Valentina Gilabert
Viral
Valentina Gilabert muestra terrible foto del ataque de Marianne tras haberla perdonado
Pese a haber estado al borde de la muerte, la joven explica que comienza el juicio contra la otra menor acusada como cómplice.
September 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Arturo Peniche pone fin a su matrimonio de 38 años. Foto: Getty Inages
Famosos
Arturo Peniche defiende sus raíces de Iztapalapa y responde a acusaciones de supuesto abandono a su mamá
También prepara su regreso a las telenovelas.
September 01, 2025
 · 
Grisel Vaca
mariana-botas-gala.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos México vuelve a arrasar: ¿Cuántos millones vieron eliminación de Mariana Botas?
LCDLFMx registra cifra histórica en quinta gala de eliminación.
September 01, 2025
 · 
TVyNovelas