El dolor de perder a Eduardo Manzano, pero no el actor, sino el padre: Así se desahoga su hijo Ariel

Como estar “en otra dimensión”, así describe Ariel Manzano el periodo de duelo que vive tras la muerte de su padre, el gran Eduardo Manzano.

El ícono de la comedia murió el pasado 4 de diciembre de 2025. Sus tres hijos Eduardo, Ariel y Marisela viven el luto previo a la Navidad, y 11 años después de la muerte de su madre, Ma de Lourdes Martínez González.

En sus redes sociales, Ariel Manzano publicó un emotivo video donde se desahogaba sobre sus sentimientos, y en el que agradecía haber tenido un par de padres extraordinarios.

Su hermano, Lalo Manzano, habló con la prensa afuera de la funeraria donde velaron los restos de Eduardo Manzano, conocido como ‘El Polivoz’. Sobre la causa de la muerte, dijo: “Fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido. En un hospital, resguardado, por médicos”.

En días anteriores, Ariel Manzano también se despidió de su padre con una emotiva publicación, y un video, donde Eduardo le daba la bendición... Un momento que atesorará más que nunca.

“Agradezco con todo mi corazón haberte conocido y que me hayas dado la fortuna de ser tu hijo”, escribió Ariel Manzano en sus redes sociales..

“Hombre culto, disciplinado, creativo, talentoso, valiente, metódico, alegre, amoroso y lleno cualidades que se pueden resumir en una sola palabra. “PAPA”: Todo lo vivido a sido perfecto para ser el hombre que soy ahora. Gracias por haber sembrado tu semilla para que yo pueda valorar y gozar de esta vida”.

“Con todo mi amor, reconocimiento y admiración, gracias por haber dibujado una sonrisa en cada uno de los integrantes de las familias mexicanas e hispanos a través de la magia del humor tan creativo y original que siempre utilizaste”, anotó.

“Y así podría seguir escribiendo y nunca terminaría. Sin duda lo mejor es y será haber sido tu hijo. Buen viaje, te amo papi…".