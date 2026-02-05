Pedro Torres planeaba grabar documental de sus ÚLTIMAS 24 horas de vida sin censura… ¡para generar rating!

“Esto va a generar mucho rating… Yo soy un ególatra. A mí me encanta que se vea mi vida, que se vea mi trayectoria”.

Con un final absolutamente inesperado, tras la muerte de Pedro Torres, se reveló su plan póstumo. El prestigios productor, fallecido recientemente, dejó incompleto un documental biográfico que buscaba narrar sus últimas 24 horas de vida.

En el material fílmico, Torres pretendía mostrar sin filtros su despedida, una idea que ha tomado a todos por sorpresa y plantea preguntas sobre el destino de un legado que aspiraba, en palabras del propio Pedro, a trascender tras su deceso.

El encargado de revelar los planes del productor fue el periodista Alberto Tavira, quien acompañó al exesposo de Lucía Méndez en este proceso y contó que la estructura del proyecto incluía tanto el desarrollo de un libro como la producción audiovisual.

Tavira indicó que Torres queria plasmar “la disciplina feroz, la exigencia sin gritos y la negociación elegante” que marcaron su carrera, así como registrar los momentos final de su vida con rigor documental y sin endulzar la realidad.

“Queremos dejar constancia de su vida y legado como creador”, dijo el comunicador en una entrevista con ‘Ventaneando’.

El famoso productor dijo antes de su partida que deseaba que el documental mostrara los últimos instantes tal como sucedieran, llegando a declarar: “Esto va a generar mucho rating… Yo soy un ególatra. A mí me encanta que se vea mi vida, que se vea mi trayectoria”.

El documental, según Tavira, avanzó de forma inmediata tras el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que Torres le reveló en una reunión en su departamento de Polanco, en la Ciudad de México.

El propio productor había firmado su voluntad anticipada, autorizando la filmación de sus momentos finales: “Él quería que sí se filmara, que sí se levantara imagen en los últimos momentos de su vida”, recordó el periodista.

Sobre el libro, se sabe que incluye aportes de Humberto Vázquez, quien colaboro con la escritura de guiones, casting y la selección musical.

El periodista también dio a conocer cómo vivió la familia la noticia del diagnóstico de esclerosis.

“El médico en ese momento no tuvo la suficiente sensibilidad para comunicarles qué era ELA y, sobre todo, que era una enfermedad degenerativa y no curable. Por lo tanto, su hija Emilia se desplomó, se destrozó en ese momento”, relató Tavira.

Pese al golpe inicial, la familia logró reconfigurar el dolor en acompañamiento y resiliencia: “A partir de ahí, de mayo de 2025, los hijos de Pedro Torres y sus hermanos tuvieron la oportunidad de ir cerrando filas. Sí lo tenían muy bien trabajado desde una manera del amor, no del dolor”, agregó el periodista.

Respecto al futuro del material generado, Tavira explicó que tanto el índice del libro como el concepto editorial fueron aprobados antes del fallecimiento del productor. “Le presenté el índice del libro, le presenté a mi editorial, lo palomearon de inmediato y de pronto vino este desafortunado desenlace”, concluyó.

La muerte de Pedro Torres dejó en el aire el avance, dejando la interrogante sobre si los archivos y las grabaciones verán la luz o quedarán sólo como testimonio inédito de su vida.

