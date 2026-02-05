Suscríbete
Famosos

Un hombre engañó a Michelle Rodríguez para enamorarla y hasta quiso vivir con ella: “Y yo le creí”

Inventó que era abogado, que vivía de sus rentas y que tenía un hijo de 9 años

Febrero 04, 2026 • 
Alejandro Flores
michelle rodiguez.jpg

Michelle Rodríguez vivió esta historia cuando comenzaba en la actuación

facebook

Hasta el día de hoy, Michelle Rodríguez no sabe la verdad detrás del hombre con el que estuvo a punto de irse a vivir.

O mejor dicho, el hombre que estuvo a punto de irse a vivir con ella en su departamento... sin que ella se lo hubiese pedido o aceptado.
En el podcast “Noche de chicas”, la actriz y comediante contó una historia real pero fantástica de cómo se involucró con un hombre que inventaba mentiras en serie... y nunca se le acababan... y lo peor, ella le creía.

“Como canta Gloría Trevi: le creo, le creo, le creo, le creo que la luna es de queso”, recuerda ahora con humor.

¿Cómo fue engañada Michelle Rodríguez?

La relación de Michelle Rodríguez con este hombre comenzó con naturalidad pero se dio cuenta que muy pronto pasó a establecerse en su vida: “Entraba a la casa, era muy hacendoso con mis papás, ya estábamos como muy establecidos”.
Para entonces ya le había contado (o mentido) que era abogado y que en su oficina trabajaba Martha, una secretaria con la que él estuvo a punto de casarse.

“Pero me dijo que se suspendió la boda porque la vio salir del hotel con otra mujer”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

Michelle también recuerda que era muy común que interrumpiera alguna conversación con ella para decir: “espera, me hablan por teléfono”.

“Y yo lo escuchaba que decía sobre unos documentos ¡y oía que alguien le contestaba!”.

La actriz comenzó a sospechar de él cuando constantemente le hacía regalos que, curiosamente, coincidían con fechas, personas y eventos de la vida de Michelle. Por ejemplo, niños en la calle que le vendían dulces y que por alguna razón le decía: “mi mamá se llama Michelle”.

La mentira más grande que le dijo a Michelle

La historia del hombre, que siempre tenía un drama que agregar, llegó al punto de que le contó que Martha acababa de decirle que, sin él saberlo, tenía un hijo suyo que ahora tenía 9 años.
Todo se derrumbó cuando la actriz salió a comer con la hermana, quien le reveló que casi todo en su vida era mentira: lo del despacho, lo de ser abogado, lo de la novia, lo del hijo.

“Incluso él me contó que había tenido una novia chilena que conoció en una fiesta. Y por alguna razón yo terminé de amiga de la chilena y chateábamos por facebook”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Rossana Nájera admite que fue víctima de una ESTAFA: “compré un departamento y fue un fraude”
Cuando se da cuenta de que todo es mentira, Michelle comienza a alejarse de él.

“Yo estaba a punto de mudarme para vivir ya sola en un departamento y un día me dijo: ahora que vivamos en el departamento...”

La actriz entonces, de manera natural y sin enfrentarlo (su terapeuta le recomendó no hacerlo para evitar enfrentamientos violentos), dejó de frecuentarlo.
NO TE VAYAS SIN LEER: Ryan Hoffman sale a defender a su hermana Ginny y termina refiriéndose a Alexa como “hija violad*”
Tiempo después, por un amigo en común, se enteró de una verdad aterradora: la novia chilena en realidad era el mismo hombre. Es decir, que inventó no sólo a la novia sino un perfil en facebook donde chateaba con Michelle.

La actriz compartió su historia como una lección de vida para construir relaciones sanas.

Michelle Rodríguez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jenny-García-Shakira.jpg
Famosos
Jenny García hizo audiciones para bailar con Shakira: “me MALTRATÓ, no me pagó… le perdí el respeto”
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alex-B-Chapoy.jpg
Famosos
¿Alex Bisogno demandará a Pati Chapoy por graves ACUSACIONES en su contra?
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Trejo-Derbez.jpg
Famosos
Carlos Trejo INSULTA a Eugenio Derbez y dice que todos sus personajes no los hizo él: “no fuiste tú”
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lucila-Mariscal.jpg
Famosos
Lucila Mariscal vende todas sus pertenencias y se muda a un ASILO ante la falta de dinero y trabajo
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Savannah-Guthrie (1).jpg
Viral
Madre de conductora de televisión está desaparecida: hay una MACABRA pista y posible “escena del crimen”
La mujer que necesita medicación, desapareció hace días y las autoridades creen que fue secuestrada.
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Capi-Pérez-muerte-abuelo.jpg
Famosos
‘El Capi’ Pérez de luto, llora la muerte de su abuelito y lo despide con DESGARRADOR mensaje
El presentador viajó a Aguascalientes para despedirse de don Eusebio Ibarra.
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-deprimida-.jpg
Famosos
Paulina Rubio, deprimida ante fase más delicada de su batalla legal con Colate: Su hijo podría ser enviado a un internado
Tras una década de batalla legal, la justicia evalúa separar al menor de sus dos padres.
Febrero 03, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
Luis-Enrique-Guzmán-Apolo.jpg
Famosos
Luis Enrique Guzmán confirma que Apolo ya no lleva su apellido: “Se hizo justicia”
Tras un juicio con su expareja Mayela Laguna, el hijo de Silvia Pinal celebró que se haya hecho justicia.
Febrero 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez