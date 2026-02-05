Un hombre engañó a Michelle Rodríguez para enamorarla y hasta quiso vivir con ella: “Y yo le creí”

Hasta el día de hoy, Michelle Rodríguez no sabe la verdad detrás del hombre con el que estuvo a punto de irse a vivir.

O mejor dicho, el hombre que estuvo a punto de irse a vivir con ella en su departamento... sin que ella se lo hubiese pedido o aceptado.

En el podcast “Noche de chicas”, la actriz y comediante contó una historia real pero fantástica de cómo se involucró con un hombre que inventaba mentiras en serie... y nunca se le acababan... y lo peor, ella le creía.

“Como canta Gloría Trevi: le creo, le creo, le creo, le creo que la luna es de queso”, recuerda ahora con humor.

¿Cómo fue engañada Michelle Rodríguez?

La relación de Michelle Rodríguez con este hombre comenzó con naturalidad pero se dio cuenta que muy pronto pasó a establecerse en su vida: “Entraba a la casa, era muy hacendoso con mis papás, ya estábamos como muy establecidos”.

Para entonces ya le había contado (o mentido) que era abogado y que en su oficina trabajaba Martha, una secretaria con la que él estuvo a punto de casarse.

“Pero me dijo que se suspendió la boda porque la vio salir del hotel con otra mujer”.

Michelle también recuerda que era muy común que interrumpiera alguna conversación con ella para decir: “espera, me hablan por teléfono”.

“Y yo lo escuchaba que decía sobre unos documentos ¡y oía que alguien le contestaba!”.

La actriz comenzó a sospechar de él cuando constantemente le hacía regalos que, curiosamente, coincidían con fechas, personas y eventos de la vida de Michelle. Por ejemplo, niños en la calle que le vendían dulces y que por alguna razón le decía: “mi mamá se llama Michelle”.

La mentira más grande que le dijo a Michelle

La historia del hombre, que siempre tenía un drama que agregar, llegó al punto de que le contó que Martha acababa de decirle que, sin él saberlo, tenía un hijo suyo que ahora tenía 9 años.

Todo se derrumbó cuando la actriz salió a comer con la hermana, quien le reveló que casi todo en su vida era mentira: lo del despacho, lo de ser abogado, lo de la novia, lo del hijo.

“Incluso él me contó que había tenido una novia chilena que conoció en una fiesta. Y por alguna razón yo terminé de amiga de la chilena y chateábamos por facebook”.

Cuando se da cuenta de que todo es mentira, Michelle comienza a alejarse de él.

“Yo estaba a punto de mudarme para vivir ya sola en un departamento y un día me dijo: ahora que vivamos en el departamento...”

La actriz entonces, de manera natural y sin enfrentarlo (su terapeuta le recomendó no hacerlo para evitar enfrentamientos violentos), dejó de frecuentarlo.

Tiempo después, por un amigo en común, se enteró de una verdad aterradora: la novia chilena en realidad era el mismo hombre. Es decir, que inventó no sólo a la novia sino un perfil en facebook donde chateaba con Michelle.

La actriz compartió su historia como una lección de vida para construir relaciones sanas.