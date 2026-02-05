Toñita se retracta y dice que sus comentarios sobre Carlos Rivera eran una broma

“Los que me conocen, saben cómo digo las cosas”, dice Toñita.

La cantante provocó una escandalosa ola de suposiciones cuando insinuó que el matrimonio de Cynthia y Carlos Rivera es una simulación.

Como lo informamos en TVyNovelas, Toñita incluso utilizó la famosa frase con la que Juan Gabriel enfrentó la pregunta de si era gay.

“Ay, qué escándalo!, no... eso ya es algo mayor, digo.. respeto mucho a Carlitos, respeto mucho a Cynthia, pero esos ya son otros niveles; tengo la misma idea de Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se juzga’”, dijo.

Esta fue la segunda vez que Toñita habla de la relación de Carlos y Cynthia. Ahora incluso lanzó al aire un misterioso comentario.

“Entre Cynthia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe..., ella sabe cosas, hermana, sabe cosas y, lo que ella sabe, se lo va a llevar a la tumba y, lo que yo sé, me lo voy a llevar a la tumba, ambas sabemos; conozco a Carlitos desde que comenzó, era un bebé, entre pasillos, todos nos conocemos”, precisó.

Ante el escándalo generado por sus declaraciones, Toñita decidió hablar nuevamente para hacer una aclaración.

“En ningún momento yo he dicho: Carlos es gay”.

La verdad de Toñita

La cantante negó que sus comentarios anteriores sobre el matrimonio de Carlos y Cynthia fueran una insinuación de que es simulada. Aseguró que lo hizo de broma y que nadie entendió su ironía.

“Todo el que me conoce y me sigue sabe que soy demasiado desmadrosa; todos saben que así soy yo”.

Sin embargo, en su aclaración, Toñita volvió a hacer una declaración que se presta a varias interpretaciones ya que aludió otra vez a la orientación sexual de su amigo Carlos.

“Lo que yo dije fue que: si Carlos es o no es, pues x; y si Cynthia sabe o no sabe, pues también x. Pero todo se volteó”.

Hasta ahora, ni Carlos ni su esposa han reaccionado públicamente al escándalo provocado por Toñita.

En la anterior ocasión en que habló al respecto, Cynthia sí habló públicamente para reclamar la falsedad de sus declaraciones.