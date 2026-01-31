Suscríbete
Lucía Méndez asiste al funeral de Pedro Torres y se quiebra al narrar los últimos días de su exesposo

La actriz estuvo casada con Pedro, con quien tuvo un hijo, el cual actualmente también es productor y director

Enero 31, 2026 • 
Alejandro Flores
Lucía Méndez, exesposa de Pedro Torres

“No toda mi vida vida tiene que estar... ¿cómo lo diré? ¡Pues expuesta!”, dijo Lucía Méndez luego de estar en el funeral de Pedro Torres, su ex marido.

La actriz y el productor vivieron a finales de los años 80 uno de los romances más publicitados de la época. La Méndez ya era una diva de las telenovelas y Pedro tenía entre sus manos la carrera de Luis Miguel pues era el productor de sus videos musicales.
Méndez estuvo en el funeral por la tarde-noche y al salir de la agencia funeraria recordó con dolor los últimos días de Pedro Torres.

“Quizá estoy triste y al mismo tiempo estoy contenta”, resumió la actriz, que evidentemente tenía una confusión en sus sentimientos por el impacto de la muerte de su ex marido.

Explicó que la tristeza se derivaba de lo duro que fue la enfermedad que padeció el productor pero la alegría era por la filosofía con que enfrentó el final del su vida.

“Esa enfermedad es muy dura, muy difícil... pero nosotros estábamos consternados de verlo sufrir esa enfermedad. Es un día muy difícil para mí... Pedro Antonio (su hijo) era el que más me preocupaba”.

¿Cómo murió Pedro Torres?

Pedro Torres fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una condición crónica y degenerativa que mermó su vida profesional y social de manera radical y vertiginosa durante el año previo a su muerte.

Lucía Méndez, sin embargo, recuerda también que incluso en esa etapa el productor y director demostró una enorme entereza.

“Todo el funeral ha sido muy bonito. El lugar es increíble y Pedro cerró el ciclo muy bien. Pedro siempre hizo todo muy bien, así fue hasta el último momento”.

Sobre sus últimos días, Méndez destacó que su exesposo nunca se quebró del todo.
“Él murió lleno de fe, de espiritualidad, con mucho amor de parte de sus hijos, de todo el mundo, de toda su familia”.

Lucía finalizó diciendo que se fue tranquilo y en paz.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
