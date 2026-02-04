Suscríbete
Jenny García hizo audiciones para bailar con Shakira: “me MALTRATÓ, no me pagó… le perdí el respeto”

La bailarina también contó su experiencia con Jennifer Lopez.

Ericka Rodríguez
Jenny García, colaboradora de ‘Hoy’ reveló que Shakira la maltrató.

“No puedo decir nada de la señora porque le perdí el respeto desde que trabajé con ella”.

La bailarina y coreógrafa mexicana Jenny García, famosa por sus participaciones en los programas matutinos de Televisa y TV Azteca, acudió al foro de ‘Hoy’ y ahí contó su experiencia al audicionar para Shakira y Jennifer Lopez.

La también colaboradora de ‘Hoy’ reveló que hizo castings para bailar con las estrellas internacionales, aunque no especificó cuando habrían ocurrido.

“Uno de mis ídolos a seguir es JLo, que hice una vez un ‘casting’ y me dijeron que no le gustaban las chicas güeras”, manifestó.

La coreógrafa agregó que “lo que pasa es que ella tiene un prototipo de bailarinas, que tienen que ser un poquito más anchitas porque obviamente ella es un mujerona, y casi son puras morenas, y pues es aceptable”, dijo.

Sin embargo, aunque se quedó con todas las ganas de bailar con ‘La Diva del Bronx’, no obtuvo una terrible experiencia como sí le sucedió con Shakira.

Y es que en septiembre de 2023, la colombiana la habría maltratado mientras formaba parte de su equipo de bailarines en México, 15 años atrás.

“No puedo decir nada de la señora porque le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas y no me pagó”, dijo en una entrevista previa con Adela Micha.

Agregó que la intérprete de ‘La Bicicleta’ “se portó un poquito grosera con nosotras las bailarinas, desde que estaba haciendo su prueba de audio”.

Shakira habría solicitado que retiraran al grupo del escenario, y de la misma manera habría sido descortés. “Nos sacó de nuestro camerino… Se rompió el baño de ella y quería el baño más cercano, se mete y nos sacan. Yo en chich*s y mi amiga en tanga, literal”, aseveró.

“Duró como 15 minutos, no sé qué hizo la señora y yo les decía a los de seguridad: ‘Si no quiere que le hablemos no pasa nada, pero déjenos pasar a un ladito para terminarnos de cambiar’. Nos decían que no, salió y ni un gracias, nada”, enfatizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
