Conductora dice que René Strickler es “un señor de la tercera edad” pero él se defiende

La actitud frente a los retos de René Strickler durante el reality show “Apostarías por mí”, ha llamado la atención del público pero también de los panelistas.

En particular, Cecilia Galliano ha elogiado la pasión con la que el galán de telenovelas en los años 90 y la primera década del siglo XXI ha concursado dentro de este programas.

Además, se ha alabado la conexión que tiene con Rubí, su esposa desde hace 10 años y con la que tiene una diferencia de edad de casi dos décadas.: Strickler tiene 63 y ella 44.

A pesar de lo que se pudiera pensar, es René quien se ha mostrado explosivo y arrebatado, mientras que Rubí es la centrada y serena de la pareja.

Todas esas acciones fueron discutidas en un programa de post show de “Apostarías por mí”, en el que participan Lambda García, Arana Lemus y Cecilia Galliano.

Ésta última, en un momento de la discusión, dudó en qué adjetivo se le acomoda más a Strickler.

“Es un... chavo...”, soltó Cecilia.

Lambda García hizo una mueca de incredulidad.

“Bueno, chavorruco”, modificó la conductora.

Arana entonces intervino:

“Es un señor de la tercera edad”.

La respuesta de René Strickler a Arana Lemus

Los habitantes de la villa de "¿Apostarías por mí?” no tienen contacto con ese programa, que se transmite después de las galas a través de ViX.

Pero como si René Strickler lo hubiera escuchado, este miércoles tuvo una conversación con el Malito acerca de la edad de las personas.

“Lo que yo digo es que nunca es tarde para empezar, para levantarse de nuevo... nunca es tarde, Malito”, dijo Strickler con vehemencia juvenil.

El actor, que en su carrera ha hecho cerca de tres decenas de telenovelas, casi siempre en Televisa, le explicó al Malito que una cosa es la edad cronológica y otra la edad física.