Rossana Nájera admite que fue víctima de una ESTAFA: “compré un departamento y fue un fraude”

“No me entregaron el departamento ni me regresaron el dinero”.

La actriz Rossana Nájera vive un momento agridulce en su vida, pues por un lado está feliz de trabajar en el nuevo melodrama ‘Hermanas, un amor compartido’ junto a Adriana Louvier y Osvaldo Benavides, y por otro lado se confiesa víctima de un fraude.

Y es que hace un par de años, con toda la ilusión, Rossana recibió una oferta para adquirir un departamento, por lo que no dudó en invertir su dinero en una propiedad, sin embargo todo se trató de una estafa inmobiliaria.

Ante una reunión con los medios de comunicación, Nájera expresó:

“No quiero hablar mucho de eso porque justo estamos ahorita en audiencias y los abogados ya me dijeron ‘hija, quédate calladita’, pero sí, sí es cierto. Hay un fraude, compré un departamento y fue un fraude, no me entregaron el departamento ni me regresaron el dinero. Estamos en eso, estamos en audiencias y yo espero chismearles un poquito pronto de que ya esté a nuestro favor”.

La intérprete de ‘Se busca un hombre’ se dijo confiada en el proceso que está a cargo de sus abogados.

“La carpeta está tan bien armada que ya no hay vuelta de hoja, nada más que todo es un proceso, sobre procesos muy largos, pero ya les cuento cuando pueda platicar más”, indicó la actriz.

Finalmente, justificó el hecho de que guardó silencio por mucho tiempo ante el fraude, pero después recapacitó y se dio cuenta de que con su experiencia podría ayudar a otros.

“Tengan mucho cuidado. Yo no había dicho nada, porque esto tiene muchos años, y luego dije ‘Rossana, capaz de que alguien está ahorita a punto de comprar un departamento y ve tu nota’, también está padre que se cuiden. Creo que esas cosas sí hay que compartirlas, sobre todo para que no les pase a las personas que están a punto de hacer algo así, que lo chequen con lupa porque es el trabajo de toda la vida”, concluyó.