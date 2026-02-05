Carlitos, el niño sobreviviente de “Rojo Amanecer”, aparece 37 años después: así vive y este es su plan

Entre otros secretos de la película “Rojo Amanecer”, Ademar Arau revela que “a mí sí me pagaron, a otros no”.

La cinta, filmada en 1988, es un hito en la historia del cine mexicano: fue la primera película en abordar el tema de la masacre de Tlatelolco, en la que murieron por lo menos 300 estudiantes y civiles, de acuerdo con el informe de la CNDH de 2018.

Ademar, que entonces era un niño, interpretó a Carlitos, el único sobreviviente entre los protagonistas de la película.

“Mucha gente me ha preguntado si soy el niño de Rojo Amanecer... pues sí, yo soy Carlitos”.

La película, escrita por Xavier Robles y dirigida por Jorge Fons, se centra en una familia de clase media que vive en uno de los departamentos del edificio Chihuahua, en Tlatelolco.

El papá es un funcionario del gobierno, el abuelo es un exmilitar, la mamá es un ama de casa y los dos hijos mayores son universitarios y activistas del movimiento estudiantil del 68.

Cuando comienza el ataque contra los estudiantes, los dos jóvenes van a refugiarse al departamento junto con otros dos compañeros. Pero son perseguidos, hallados y asesinados junto con sus padres y su abuelo.

El único que sobrevive es Carlitos. ¿Por qué? Porque el abuelo le ordenó meterse debajo de la cama y no salir escuchara lo que escuchara.

La familia famosa de Ademar Arau

Ademar Arau es, como su apellido lo delata, parte de la dinastía Arau: su papá es el comediante y empresario Fernando Arau y su abuelo es el legendario cineasta Alfonso Arau.

Para Ademar, ese apellido es destino: hoy tiene su propia escuela de cine en la que ofrece cursos en línea para que, en 9 meses, los egresados tengan las habilidades necesarias para hacer una película.

Bajo la filosofía de que hoy las redes sociales son un mini Hollywood (hay que saber actuar, dirigir, editar), Ademar busca también ser un influencer.

El proyecto de Ademar con “Rojo Amanecer”

Pero en este 2026 tiene un proyecto particular que lo ha devuelto a su pasado de niño actor.

“He hablado con la esposa de Xavier Robles, Guadalupe Ortega y le he planteado la idea de hacer un remake de Rojo Amancer, díganme sinceramente qué piensan”, dice Ademar en un video publicado en su TikTok.

Para avivar ese proyecto, Ademas ha compartido algunas anécdotas de la película. Cuenta, por ejemplo, que el título original del guión era “Bengalas en el cielo”.

“Pero llegó Valentín Trujillo (el productor) y dijo: quiero algo más llamativo”.

El personaje de Carlitos es clave para el mensaje de la película Captura SITC

También contó que no hizo casting para el personaje, ya que en ese tiempo él ya era “medio famoso” por haber ganado un Ariel.

“Fui el primer niño en ganar el Ariel y de hecho, por ahí tengo mi estatua”.

En efecto, Ademar muestra también buenos dotes de actor en “Rojo Amanecer”, sobre todo en la escena final, en la baja las escaleras del edificio entre sangre y estudiantes muertos.