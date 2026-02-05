Suscríbete
Famosos

¿Cómo sigue Elisa Beristain traes caer en CHOQUE de sépsis? Revelan actualización de su estado de salud

La conductora de espectáculos ya fue dada de alta tras una delicada hospitalización por diveticulitis.

Febrero 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Elisa-Beristain.jpg

La presentadora de espectáculos enfrentó un delicado momento en el hospital.

Instagram

“Me siento físicamente aturdida”.

Los últimos días de enero, la conductora de espectáculos, Elisa Beristain, preocupó a sus seguidores luego de casi sufrir un paro cardiaco y un choque séptico. Las alarmas se encendieron pues la youtuber detuvo la transmisión de su programa porque se sentía mal.

El equipo de trabajo de Elisa confirmó que su situación era crítica: “Tenía la presión muy baja, podría haber entrado a paro cardiaco, en una circunstancia grave”, relataron en el programa ‘BerisTIME’ el 26 de enero pasado.

“El problema principal era que por una infección podría entrar a choque séptico. La pasaron a cuidados intensivos. Esa fue la parte que más preocupó”.

LEE MÁS: Pedro Torres planeaba grabar documental de sus ÚLTIMAS 24 horas de vida sin censura… ¡para generar rating!

elisa-beristain-hospitalizada.jpg

Elisa Beristain

YouTube/ElisaBeristainTV

Beristain permaneció en terapia intensiva, bajo monitoreo constante para evitar complicaciones mayores. Por fortuna, la comunicadora estaba consciente y estable.

Una vez en casa, Elisa escribió en sus redes sociales: “Ya salí del hospital. Estoy en mi casa recuperándome de diverticulitis. Me siento físicamente aturdida, pero sin dolores, a Dios gracias”, escribió.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Además, destacó la importancia de cuidar la salud y los buenos hábitos. “Esto es un gran aviso para cuidarme mi alimentación y regresar a mis rutinas Acro yoga”.

Durante su hospitalización, Elisa contó con el apoyo de su familia, amigos y seguidores, hecho que fue vital para mantener su estado de ánimo. “Quiero agradecer a cada uno de ustedes que me han estado enviando mensajes tan bonitos llenos de luz y de buenos deseos”, agregó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Legendaria actriz es hallada sin vida en circunstancias violentas y su empleada doméstica CONFIESA el crimen

Finalmente, reconoció la labor de sus colaboradores en la emisión de YouTube, quienes mantuvieron a flote el programa. “Gracias a mi amado equipo que ha estado al pie del cañón, trabajando en BerisTIME”, concluyó.

Elisa Beristáin
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
edith marquezhermana.jpg
Famosos
Edith Márquez está de luto: muere su hermana Lily, tras una segunda batalla contra el cáncer
Febrero 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
toñita.jpg
Famosos
Toñita se retracta y dice que sus comentarios sobre Carlos Rivera eran una broma
Febrero 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
imelda y mhoni vidente.jpg
Famosos
“Hijo de Julián Figueroa tendrá triste futuro por pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón": Mhoni Vidente
Febrero 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
michelle rodiguez.jpg
Famosos
Un hombre engañó a Michelle Rodríguez para enamorarla y hasta quiso vivir con ella: “Y yo le creí”
Febrero 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria jose suarez.jpg
Famosos
María José Suárez, ex de Mauricio Barcelata, intentó quitarse la vida pero su hijo entró y la detuvo
La actriz, coach y conductora narró el dramático episodio
Febrero 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
Rossana-Nájera.jpg
Famosos
Rossana Nájera admite que fue víctima de una ESTAFA: “compré un departamento y fue un fraude”
La actriz de ‘Hermanas, un amor compartido’ dijo que perdió todos los ahorros de su vida.
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ryan-Ginny-Hoffman.jpg
Famosos
Ryan Hoffman sale a defender a su hermana Ginny y termina refiriéndose a Alexa como “hija violad*”
El influencer dio la cara ante las críticas que recibió su hermana por admitir que cometió un error antes de denunciar legalmente a su expareja por presunto abuso.
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jenny-García-Shakira.jpg
Famosos
Jenny García hizo audiciones para bailar con Shakira: “me MALTRATÓ, no me pagó… le perdí el respeto”
La bailarina también contó su experiencia con Jennifer Lopez.
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez