¿Cómo sigue Elisa Beristain traes caer en CHOQUE de sépsis? Revelan actualización de su estado de salud

“Me siento físicamente aturdida”.

Los últimos días de enero, la conductora de espectáculos, Elisa Beristain, preocupó a sus seguidores luego de casi sufrir un paro cardiaco y un choque séptico. Las alarmas se encendieron pues la youtuber detuvo la transmisión de su programa porque se sentía mal.

El equipo de trabajo de Elisa confirmó que su situación era crítica: “Tenía la presión muy baja, podría haber entrado a paro cardiaco, en una circunstancia grave”, relataron en el programa ‘BerisTIME’ el 26 de enero pasado.

“El problema principal era que por una infección podría entrar a choque séptico. La pasaron a cuidados intensivos. Esa fue la parte que más preocupó”.

Elisa Beristain YouTube/ElisaBeristainTV

Beristain permaneció en terapia intensiva, bajo monitoreo constante para evitar complicaciones mayores. Por fortuna, la comunicadora estaba consciente y estable.

Una vez en casa, Elisa escribió en sus redes sociales: “Ya salí del hospital. Estoy en mi casa recuperándome de diverticulitis. Me siento físicamente aturdida, pero sin dolores, a Dios gracias”, escribió.

Además, destacó la importancia de cuidar la salud y los buenos hábitos. “Esto es un gran aviso para cuidarme mi alimentación y regresar a mis rutinas Acro yoga”.

Durante su hospitalización, Elisa contó con el apoyo de su familia, amigos y seguidores, hecho que fue vital para mantener su estado de ánimo. “Quiero agradecer a cada uno de ustedes que me han estado enviando mensajes tan bonitos llenos de luz y de buenos deseos”, agregó.

Finalmente, reconoció la labor de sus colaboradores en la emisión de YouTube, quienes mantuvieron a flote el programa. “Gracias a mi amado equipo que ha estado al pie del cañón, trabajando en BerisTIME”, concluyó.