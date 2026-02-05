Suscríbete
“Hijo de Julián Figueroa tendrá triste futuro por pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón": Mhoni Vidente

La tarotista vaticinó un revés legal para la madre del niño

Febrero 04, 2026 • 
Alejandro Flores
imelda y mhoni vidente.jpg

Imelda sufrirá un revés

Instagram y Youtube

Los videos son una guerra mediática entre Maribel Guardia y Marco Chacón.

Así lo ve Mhoni Vidente en el tarot, en el cual también se vislumbra el futuro cercano del nieto de Maribel, el cual ha generado el pleito desde hace un año.
La predicción de Mhoni señala que el destino del menor ya está decretado.

“Ahora sí le van a quitar el niño a Imelda”. dice Mhoni con la carta en la mano.

Sin embargo, eso no significa que Maribel vaya a ganar la demanda.
La lucha legal por la custodia del hijo del fallecido Julián Figueroa comenzó en 2025 cuando Guardia consiguió que un juez le concediera de manera temporal la custodia del niño.
Imelda luchó para que se lo devolvieran y lo consiguió tras dos meses en tribunales.
El problema ha escalado hasta salpicar la relación de Imelda y Julián, ya que ella asegura que él la golpeó en la cara un día a la salida de un restaurante.
La respuesta fue la filtración de un video en el que se ve a Imelda en una crisis emocional y golpeando el piso con la cara.
Imelda asegura que el video está fuera de contexto ya que los golpes que supuestamente recibió de Julián fueron en la calle y antes de lo que se ve en el video.

TE RECOMENDAMOS: Jenny García hizo audiciones para bailar con Shakira: “me MALTRATÓ, no me pagó… le perdí el respeto”

¿Cuál es el futuro del hijo de Julián Figueroa?

En las cartas de Mhoni Vidente, eso lleva de manera indudable a una resolución.

“Le van a quitar el niño a Imelda pero no se lo van a dar a Maribel. Van a buscar a otro familiar para que lo cuide”.

Además, predice que el escándalo entre Guardia y Tuñón será cada vez más grande.
“Esto no va a terminar aquí, van a seguir saliendo acusaciones”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
