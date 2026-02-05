Suscríbete
Edith Márquez está de luto: muere su hermana Lily, tras una segunda batalla contra el cáncer

El hijo de Lily, José Camar, escribió un emotivo mensaje de despedida

Febrero 04, 2026 • 
Alejandro Flores
Lily Márquez murió tras cinco meses de lucha contra el cáncer

En octubre de 2025, Edith Márquez compartió públicamente que su hermana se enfrentaba nuevamente contra el cáncer.

“Solamente nos queda pedirle a Dios, porque todos estamos en manos de Dios, que obre nuevamente el milagro”.
Lily Márquez había lidiado ya con el cáncer de mama hace un lustro, el cual logró mantener en remisión durante años. Pero el año pasado nuevamente recibió un diagnóstico negativo.
Esta vez, no hubo vuelta atrás y la enfermedad hizo metástasis, por lo que las quimioterapias fueron ya insuficientes e innecesarias.
Con cuidados paliativos, Lily estuvo en casa al cuidado de su hijo, el joven actor José Camar, quien la semana pasada había lanzado una campaña de recaudación y apoyo pues seguían buscando “con responsabilidad” formas para sanar a su madre.

El emotivo mensaje de José Camar, hijo de Lily Márquez

Lamentablemente, la noche de este 4 de febrero se conoció la noticia de su muerte.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre.. ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”, publicó José Camar.

El actor había publicado en meses recientes varias fotografías y videos con su madre, en actividades en las que se mostraban todavía optimistas en su lucha contra el cáncer.

“Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más”.

Al final de su publicación en Instagram, Camar se dirigió a su madre:

“Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo”.

Descanse en paz, Lily Márquez.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
