María José Suárez, ex de Mauricio Barcelata, intentó quitarse la vida pero su hijo entró y la detuvo

María José Suárez habló por primera de uno de los días más complicados a los que se ha enfrentado y que la llevó a intentar quitarse la vida.

Fue, explica, “un punto de quiebre” en su vida y durante mucho tiempo lo mantuvo como un recuerdo bloqueado.

En una entrevista para el podcast “Conversaciones chingonas”, la actriz, conductora y modelo reveló que incluso intentó quitarse la vida.

Sin embargo, el drama de ese día comenzó horas antes, cuando María José fue drogada y abusada sexualmente, según denunció públicamente y antes las autoridades.

“Hasta hace año y medio recordé el día exacto... porque fue el día en que yo me intenté suicid4r”, contó María José.

En efecto, ella hizo la denuncia en mayo de 2024 y la hizo pública en una entrevista con “Ventaneando”, incluyendo una declaración de apoyo de Mauricio Barcelata, quien en ese tiempo era su esposo.

La crisis de la que se salvó gracias a su hijo

María José Suárez recuerda ahora, incluso, que eso sucedió un domingo.

“Yo no entendía por qué ese domingo me puse llorar y entré en una crisis que yo dije: ya no puedo, ya no puedo más con esto”.

Cuenta que llamó a dos personas para que la ayudaran con su crisis emocional: su hermana y un amigo que usualmente era su apoyo.

“Yo les decía: no sé qué me pasa, no sé, pero ya no puedo más con esto”.

El episodio sucedió cuando todavía era pareja de Mauricio Barcelata, pero no estaba en casa porque se había llevado a Valentín, su hijo mayor a un partido de futbol.

“Solo estaba en la casa con Mateo, mi hijo menor”.

María José recuerda que en ese momento se quebró:

“Me tomé unas pastillas... afortunadamente no me las tomé todas”.

Y no se las tomo todas gracias a su hijo, quien en ese momento tuvo una aparición providencial.