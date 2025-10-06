Actor de ‘Grey’s Anatomy’ reaparece en silla de rudas y sin poder hablar tras diagnóstico de esclerosis

“Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse, quizá tener nietos. Quiero estar ahí para todo eso. Voy a pelear hasta el último aliento en esta batalla”.

El actor estadounidense Eric DaneEric Dane fue visto en el aeropuerto de Washington, D.C. en medio de la dura batalla que enfrenta contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le fue detectada.

El carismático y atractivo ‘Dr. Mark Sloan’, de ‘Grey’s Anatomy’, había cancelado su participación en los Premios Emmy 2025, donde iba a presentar una categoría.

Varios días después del evento, medios locales dieron a conocer imágenes del intérprete de 52 años, donde se observa el fuerte deterioro en su salud.

Dane fue captado el martes 30 de septiembre en el aeropuerto vestido de forma sencilla con camiseta negra, chaqueta oscura y zapatillas deportivas rojas y blancas. Lo acompañaba un asistente que lo empujaba en la silla de ruedas.

Un fotógrafo le preguntó qué mensaje quería dar a los seguidores preocupados por su salud. Eric, con dificultad para articular, respondió: “Mantengan la fe, hermano”.

La breve declaración del actor deja en el aire que Dane está haciendo frente a la compleja condición neurológica incurable que debilita progresivamente los músculos y afecta la movilidad, el habla y otras funciones vitales.

“Estoy agradecido de tener a mi familia amorosa a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo”, declaró al recibir el diagnostico.

No obstante, la enfermedad ha avanzado con rapidez. En junio, en una entrevista con ‘Good Morning America’, confesó que había perdido la movilidad de un brazo y temía perder también la fuerza en sus piernas: “Tengo un brazo funcional… Mi lado izquierdo funciona. Mi lado derecho, que es mi dominante, ha dejado de trabajar por completo. Siento que quizá en unos meses ya no tendré mi brazo izquierdo tampoco”, explicó.

En septiembre todavía se le había visto caminando, pero ahora es evidente que su movilidad ha sido afectada.

El actor tiene dos hijas, Billie, de 15 años, y Georgia, de 13, con la actriz Rebecca Gayheart, de quien estuvo separado por varios años. La pareja canceló su divorcio a principios de 2025 y, según han declarado, mantienen una relación de cercanía y apoyo mutuo en este difícil momento.

Gayheart conversó con la revista people sobre el impacto de esta enfermedad en la familia. “Tenemos terapeutas profesionales que nos están ayudando y estamos tratando de tener esperanza, de hacerlo con dignidad, gracia y amor. Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo mucho, y estamos tratando de salir adelante día a día”, dijo.

Una fuente cercana a la familia dio más detalles sobre la situación actual. “La situación empeora y es muy triste, pero Eric está tratando de poner su mejor cara a esto, porque quiere disfrutar lo que tiene ahora. Él sabe que nada garantiza el mañana”.

Dane fue visto en el aeropuerto, pues tenía planeada una reunión en Washington con el congresista californiano Eric Swalwell y representantes de la fundación I AM ALS, para impulsar mayores recursos para investigación y acelerar diagnósticos de la enfermedad.

El popular ‘Dr. Mark Sloan’, subrayó la importancia de la legislación Act for ALS, que facilita el acceso a ensayos clínicos: “La ELA es lo último que quieren diagnosticarle a alguien. Toma tanto tiempo, que luego los pacientes no pueden ser parte de los ensayos clínicos. Por eso Act for ALS es tan grande, porque amplía el acceso para todos”, expresó en un video en redes sociales.