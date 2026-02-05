Legendaria actriz es hallada sin vida en circunstancias violentas y su empleada doméstica CONFIESA el crimen

Hay conmoción en el mundo de las telenovelas tras darse a conocer que la legendaria actriz siria Huda Shaarawi fue hallada sin vida al interior de su residencia en Damasco, en circunstancias violentas. El caso dio un giro dramático tras la captura de su empleada doméstica, quien se confesó autora del crimen.

Fue el pasado 29 de enero cuando se reportó el fallecimiento de Shaarawi y según los primeros informes, la actriz de más de 80 años fue encontrada dentro de su departamento con evidentes signos de violencia.

Las autoridades indicaron que las sospechas estaban en el entorno más cercano de la artista. En tanto, el jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en Damasco, confirmó que el cuerpo de la estrella presentaba lesiones contundentes, vinculadas a un ataque severo realizado con un objeto sólido.

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y a los testimonios de vecinos se pudo perfilar a la última persona que abandonó el domicilio de Huda Shaarawi: su empleada doméstica, una mujer de nacionalidad ugandesa.

Luego de un operativo de búsqueda, las autoridades lograron su detención mientras intentaba darse a la fuga.

La mujer detenida confesó el homicidio durante los interrogatorios iniciales, sin embargo, aún no se conocen los motivos detrás del ataque.

Las autoridades sirias mantienen la investigación abierta para determinar si se trató de un intento de robo o de un conflicto personal que escaló hasta la violencia física.

Huda Shaarawi era una figura muy reconocida. Su nombre es sinónimo de la época dorada de la actuación en Siria. Su papel más emblemático fue en la serie ‘Bab al Hara’ (La puerta del barrio), una de las producciones más exitosas y longevas de la historia de la televisión árabe, donde interpretó a personajes que se ganaron el cariño de múltiples generaciones.

Su trayectoria de más de seis décadas la consolidó como un referente cultural. Aunque su trabajo se centró principalmente en el Medio Oriente, la noticia ha resonado globalmente debido a la naturaleza brutal de su partida. En redes sociales, colegas y fanáticos han inundado las plataformas con mensajes de condolencias, recordando su carisma y su invaluable aporte al arte dramático.