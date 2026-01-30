Suscríbete
Murió el productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y director de videos de Luis Miguel

Descanse en paz.

Enero 30, 2026 • 
MrPepe Rivero
pedrotorresmuerte.jpg

Pedro Torres

Murió el productor Pedro Torres este 30 de enero de 2026, “tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”.

El creador de campañas y videoclips de artistas como Julio Iglesias, Lola Beltrán, Katy Jurado o Luis Miguel, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una condición crónica y degenerativa.

El pasado 17 de noviembre, Lucía Méndez desmintió los rumores que aseguraban la muerte del productor. Familiares y figuras del espectáculo precisaron que, aunque su salud era delicada, Torres se encontraba estable en casa... Lamentablemente este 30 de enero, las noticias fueron ciertas.

Hace unas semanas, Pedro reapareció en el homenaje que se le realizó y que ante la imposibilidad de viajar a su ciudad natal, Saltillo, se hizo en un hotel cercano a su domicilio, bajo la organización del gobierno de Coahuila.

Lucía Méndez se mostraba triste

En una charla con el programa ‘De Primera Mano’, Lucía Méndez reconoció que junto a su hijo, Pedro Antonio, atravesaban un episodio complejo.

“Estamos en una etapa muy difícil y muy sensible, Pedro Antonio y yo, pues por toda la situación de su papá… un día estás bien y al otro no sabes cómo vas a estar”. Lucía describió el impacto emocional en su hijo: “Anda triste, de capa caída, a veces no come, se deprime, está pasando por una situación dura”, indicó.

“He llorado mucho, he llorado enormemente porque es un hombre que marcó mi vida”.

Lucía-Méndez-Pedro-Torres.jpg

Lucía Méndez se rompió al hablar de Torres y su enfermedad.

YouTube

