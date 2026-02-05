Suscríbete
Famosos

Mayela Laguna responde a Luis Enrique Guzmán tras confirmar que Apolo ya no lleva su apellido

“Fui preparando a mi hijo para este momento”, dice Mayela

Febrero 05, 2026 • 
Alejandro Flores
mayela laguna luis enriue.jpg

Mayela Laguna y Luis Enrique tuvieron una relación larga pero polémica

Instagram

Mayela Laguna asegura que se siente feliz y tranquila.

Pero advierte que la noticia de que Luis Enrique Guzmán, su exesposo, ya le quitó el apellido a su hijo Apolo, nunca le fue notificada por las autoridades.
Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, estableció y ganó un juicio de reconocimiento de paternidad, pues acusó que Apolo no era su hijo.
Mayela y Luis Enrique tuvieron una relación larga pero inestable, marcada por constantes separaciones, acusaciones de infidelidad e incluso el escándalo por un supiuesto robo de joyas de La Pinal.
No obstante, en 2019 presentaron a su hijo Apolo, a quien criaron juntos hasta 2023, cuando Luis Enrique le hizo una prueba de ADN en Estados Unidos. Aseguró entonces que el resultado fue negativo y que el niño no era suyo.
La batalla se traslado a los tribunales mexicanos, en donde luego de tres años, la resolución fue a favor de Luis Enrique.

Como lo informamos en TVyNovelas, Apolo ya no es un Guzmán y este martes, el equipo legal de Luis Enrique indicó que Mayela no puede apelar la decisión del tribunal.
Guzmán dijo sentirse tranquilo y celebró que se haya hecho justicia, refiriéndose a los momentos difíciles que enfrentó y al hecho de que su mayor preocupación era garantizar protección al menor.

El mensaje de Mayela Laguna

Ahora Mayela responde con un largo texto en facebook en el que asegura que “seguirá adelante” con su vida.

“Nuestra vida continúa desde la intimidad, la calma y el amor, que es donde pertenecen la infancia y la dignidad. Les pido, con la mayor consideración, que se respete la privacidad de mi hijo. Él no eligió esta historia. Es un niño, y merece ser cuidado”.

Mayela contó que de hecho, Apolo dejó de utilizar el apellido Guzmán desde hace varios meses en la escuela.

“Sin embargo, más allá de expedientes, pruebas o titulares, hay una verdad que permanece intacta: mi hijo merece crecer en paz, lejos del ruido, del juicio y de la exposición”.

mayela laguna.jpg

El mensaje de Mayela

facebook

Su mensaje provocó la respuesta de varios detractores que criticaron su postura. Mayela se dio tiempo para contestar a algunos de ellos, incluso a los más virulentos.
Por ejemplo, una usuario escribió: Bueno no era su hijo, qué esperabas... Las consecuencias se pagan.
Mayela respondió: "¿estas segura? Y déjame decirte que yo no estoy triste y de qué consecuencias hablas. Si estoy muchooo mejor que cuando estábamos con el que no es su “papa”

Mayela Laguna
 Luis Enrique Guzmán
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
