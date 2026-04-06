El día que Tábata Jalil hizo un ‘Pedrito Sola’ y se equivocó de marcas en pleno comercial

“Me descontaron de a 5 mil a la quincena”, dice Pedrito Sola cuando recuerda el costo económico de haber confundido marcas durante un comercial en vivo dentro del programa “Ventaneando”.

En total, el conductor y experto en telenovelas pagó 75 mil pesos por su error y sentó un precedente que ha hecho que, desde entonces, los errores de ese tipo sean conocidos como “un Pedro Sola”.

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De modo que así es como se ha hecho viral ahora Tábata Jalil por un comercial que fue transmitido en vivo el 1 de marzo de este año.

Sin embargo, es hasta ahora que el video se ha difundido masivamente en redes sociales.

¿Cuál fue el error de Tábata Jalil en vivo durante un comercial?

Tábata Jalil apareció en el programa de Radio Fórmula para hablar de una marca cuya empresa ganó una certificación como “lugar extraordinario para trabajar”.

Este sello le da a las empresas una reconocimiento por la calidad de vida que procura hacia sus trabajadores, centrado no solamente en un salario digno, sino en ofrecer oportunidades para su desarrollo emocional, físico e intelectual.

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Tábata comenzó la mención muy bien, repitiendo varias veces la marca pero al abordar las bondades de la empresa, se confundió y mencionó otra marca, que es una competencia directa de la que ella debería promocionar.

Tábata corrigió de inmediato su yerro pero ahora que se ha viralizado ese fragmento de la mención, los internautas se preguntan si Tabata tendrá que pagar, como lo hizo Pedro Sola, de su bolsa el dinero de la multa por haberse equivocado.