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Canelo Álvarez entra a la Universidad: ¿Cuánto cuesta la colegiatura en la que se inscribió?

Saúl decidió enviar un mensaje a sus seguidores: “Nunca es tarde para empezar”.

Abril 07, 2026 • 
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Saúl ‘El Canelo’ Álvarez

Instagram

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría haberse conformado con el éxito en el deporte y la abundancia por sus negocios, pero decidió dar un paso más en su preparación académica.

Y es que confirmó que entró a estudiar la Universidad, lo que generó sorpresa y admiración en redes sociales. “Nunca es tarde para empezar”, escribió El Canelo.

Sin embargo, todavía no se sabe qué carrera eligió, aunque sus seguidores comenzaron a especular que sería algo relacionado con Negocios o Administración de Empresas, debido a que en la imagen que compartió se alcanza a leer: “Ser un hombre de negocios”.

Cabe recordarse que Saúl Álvarez tiene algunas marcas como VMC Drinks, Canelo Energy y tiendas de conveniencia Upper.

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Canelo Álvarez entra a la Universidad

Instagram

¿A qué Universidad se inscribió Saúl El Canelo Álvarez?

El pugilista cursará sus estudios en la San Diego University for Integrative Studies, una escuela privada ubicada en San Diego, California.

Se sabe que esa escuela tiene un costo de colegiatura anual cercana a un millón de pesos, además de gastos como materiales y servicios. También dependerá si Canelo Álvarez eligió un esquema remoto (clases en línea) o modalidad híbrida, con la que tendría que asistir a las aulas.

¿Canelo volverá al ring?

A la par de sus estudios, Canelo Álvarez deberá prepararse para la pelea que tiene programada el 12 de septiembre en Arabia Saudita.

Se tratará de su regreso al ring luego de una cirugía de codo y su respectiva rehabilitación.

canelo alvarez veronica montes

El ‘Canelo’ Álvarez quedó expuesto luego de que Verónica Montes revelara que le escribió por mensajes privados de Instagram

Getty

Saúl Canelo Álvarez El Canelo
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