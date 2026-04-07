Actriz de ‘Mujeres Asesinas’ SE ROMPE al anunciar que su hijo de 8 años decidió vivir con su papá tras su divorcio

“Obvio no es lo mismo tenerlo en persona que verlo por videollamada, pero eso ayuda mucho”.

Una de las famosas que formó parte del elenco de ‘Mujeres Asesinas’ atraviesa por momentos complicados. Y es que desde 2025, anunció su separación y divorcio de su esposo Michael Joseph Domingo, con quien estuvo casada por más de 10 años y con quien adoptó a dos niños.

Se trata de Karyme Lozano, quien ahora revela que tras el fin de su matrimonio, sus hijos tomaron decisiones importantes. Mientras Ana Lucia decidió quedarse a vivir con ella, Mateo eligió “estar con su papá”.

“Fue una decisión tomada por el bien de todos… Mi hijo quería estar con su papá, y la niña se quedó conmigo”, compartió la actriz haciendo énfasis en que “también hay que saber escuchar y saber sacrificar por amor”, dijo.

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La protagonista de ‘Tres Mujeres’ reconoció que aceptar la decisión de su hijo, de 8 años, no fue fácil, sin embargo, afirmó sentirse tranquila porque lo ve “contento”.

“Obvio no es lo mismo tenerlo en persona que verlo por videollamada, pero eso ayuda mucho. Lo veo bien, contento. Necesitaba estar con su papá”, indicó.

¿Cómo se encuentra Karyme tras su divorcio?

La intérprete expresó en una charla sincera que aún no puede dar muchos detalles de su divorcio con Joseph Domingo, pues está en medio del proceso, sin embargo compartió que se siente desolada.

“Estoy cansada, triste, pero también agradecida con Dios, por todas las bendiciones. Todos sufrimos diferentes cosas, de alguna u otra manera. Yo agradezco hasta por lo malo, porque son aprendizajes, eso me ha funcionado, y también soltar”, dijo.

“Hay que ser sinceros. A veces te dicen que te ocultes o que no llores frente a tus hijos, pero los niños perciben todo, entonces hay que ser honestos. Les digo cuando me siento triste o quiero llorar, para que también entiendan que no es su culpa. Estoy trabajando en mí. Si ven que te aguantas tus sentimientos, los niños también lo hacen. Entonces, hay que hablarles con la verdad, en palabras sencillas, pero con honestidad”.

Finalmente, Lozano, de 48 años, aseguró que su podcast ‘Efecto Girasol’ le ha ayudado a superar su divorcio, pero también a hablar a profundidad de sus emociones.

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“Fluyó naturalmente y creo que Dios me ayudó a hacer esto. Me divierto y disfruto mucho las pláticas. Me gusta saber de la gente, escuchar sus milagros. Entonces, el ‘efecto girasol’ literalmente soy yo. Hoy en día me admiro por la resiliencia que tengo, lo guerrera que soy. Si me siento cansada, sé que Dios me da la fortaleza. Espero que pronto se resuelva todo”, sentenció.

Karyme Lozano confirmó su divorcio de Michael Joseph Domingo el 3 de noviembre de 2025. Aunque aquella ocasión no quiso dar detalles, dejó entrever que la “violencia vicaria” pudo haber sido la causa.