Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Steff Loaiza explota contra Juan de Dios Pantoja, embarra a Kimberly y Kenia Os da cachetada de 1.5 mdp

El drama familiar quedó expuesto al público.

Abril 07, 2026 • 
TVyNovelas
juandediospantoja-loaiza.jpg

Steff Loaiza explota contra Juan de Dios Pantoja, embarra a Kimberly y Kenia Os da cachetada de 1.5 mdp

Steff Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, acusó públicamente a Juan De Dios Pantoja de manipular a la influencer y condicionar el acceso familiar a los hijos de la pareja, además de mentir en cuanto a su aportación económica en la deuda millonaria que tienen por la hospitalización de su madre.

Además de llamarlo “el diablo” y decir que chantajea a sus padres, Steff Loaiza se lanzó públicamente contra su cuñado: “No te importa la salud de mi mamá y jamás te ha importado, porque jamás te ha importado mi mamá, jamás la has querido”.

“Solo han sido humillaciones. No te quiero. No quiero estar cerca de ti, me das miedo, me das asco como persona”.

Kimberly Loaiza publicó un video para desmentir a su hermana, e intentar aplacar los rumores mientras respalda a su marido: “Hemos pasado por muchas cosas. Pero tampoco quiere decir que se odie a la familia”.

Te puede interesar:
Camila-Fernandez.jpg
Famosos
Camila Fernández guardó en secreto que sufrió un EMBARAZO ECTÓPICO: “se me complicó”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martinez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez confirma que está libre de cáncer POR QUINTA VEZ: “pensamos era un tumor, al final no lo fue”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
samo-camila-.jpg
Famosos
Samo no quiere ser ‘la piedra en el zapato’ de Camila y revela FECHA del FIN del reencuentro
Marzo 31, 2026
 · 
Nayib Canaán
Lyn-May-Aracely-Arambula.jpg
Famosos
Lyn May INDISCRETA cuenta la verdad: ¿A dónde viajaba Aracely Arámbula con sus hijos?
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ximena-Navarrete.jpg
Famosos
Ximena Navarrete borra viaje a Japón con su esposo, el diputado Juan Carlos Valladares con 51 FALTAS al trabajo
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Qué hizo Kenia Os?

Kenia Os, rival mediática de la pareja, se metió en el pleito y dio una cachetada con guante blanco de 1.5 millones de pesos, cantidad que donó para la deuda millonaria por la hospitalización de la madre de Kimberly y Steff, que asciende a casi 6 millones de pesos.

Steff agradeció públicamente a Kenia Os: “La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”.

En la plataforma de GoFundMe había una recaudación a favor de la señora, pero al medio día del 7 de abril de 2026, desapareció. En Instagram, Steff comentó que el hospital también les hizo un descuento, y mostró la cuenta total.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja ante el escándalo contra Steff Loaiza?

“La envidia entre hermanos sí existe y así es como se ve. Kimberly siempre ha sido una excelente hija, y es una esposa y mamá increíble”, escribió Juan de Dios Pantoja en sus redes sociales.

“Lo de Steffanie es más que solo el problema que está pasando su mamá, es un odio no atendido de muchos años. Se puso a sacar que mis videos eran del 2015 falsos, ¿eso qué? ¿Que tiene que ver eso con lo de mi suegra? ¿Qué intención viene detrás de eso?”.

El esposo de Kimberly dijo: “Gracias a todos los que no tienen miedo a la funa y ven la realidad, en estos tiempos la mayoría busca encajar en lo que todo la mayoría opina. Una polémica más por la que me toca pasar, intenté por años no involucrarme pero esta vez sí le afectó mucho a Kim y no aguanté.”

“Es mejor buscar La Paz que querer tener la razón pero no olviden que hay algo más importante en estos momentos, LA SALUD DE MI SUEGRA, es lo que de verdad importa y ahí debería estar toda su energía y sus oraciones”, sentenció.

kimberly loaiza juan de dios pantoja Kenia Os
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aaron-mercury--.jpg
Famosos
Aarón Mercury no tiene miedo tras asalto y responde si lo veremos pronto de actor en telenovelas
Abril 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
jorgedalessio-habla-separacion.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio habla en medio de crisis con Marichelo: “No quiero repetir patrones”
Abril 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
perdidas-crisis-menores-wendy-paola.jpg
Famosos
¿Las Perdidas, canceladas? Wendy Guevara y Paola Suárez enfrentan su peor crisis de imagen por ‘bromear’ sobre menores de edad
Abril 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
patron-detenido.jpg
Famosos
Detienen a Alberto ‘N’, el luchador ‘El Patrón’, por presunta viol3ncia doméstica contra su esposa
Abril 06, 2026
 · 
TVyNovelas
Scary-movie.jpg
Hollywood
Actriz de ‘Scary Movie’ y sus cuatro hijos son terriblemente EMBESTIDOS por un auto; esto se sabe
Un conductor se pasó un semáforo en rojo y terminó impactándose contra el coche donde también viajaban tres amigos de los niños.
Abril 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Mercado.jpg
Famosos
Paulina Mercado reacciona a los rumores de COQUETEO de Claudia Lizaldi a su pareja, Juan Soler
A la conductora de ‘Sale el Sol’ le advirtieron que la actriz “anda muy volada” y que cuidara su relación.
Abril 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Montserrat-Oliver.jpg
Famosos
Montserrat Oliver y la vez que “murió” al probar el VENENO DEL SAPO DE SONORA para sanar su duelo
La conductora relató que debían tocarla y echarle agua “para que no dejes tu cuerpo”.
Abril 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rebelde-hijos.jpg
Famosos
Estos son los 14 hermosos bebés ‘REBELDES’: Así han formado sus familias a 20 años del éxito de la novela
El elenco del melodrama enternece las redes sociales mostrando a sus hijos.
Abril 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez