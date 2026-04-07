Steff Loaiza explota contra Juan de Dios Pantoja, embarra a Kimberly y Kenia Os da cachetada de 1.5 mdp

Steff Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, acusó públicamente a Juan De Dios Pantoja de manipular a la influencer y condicionar el acceso familiar a los hijos de la pareja, además de mentir en cuanto a su aportación económica en la deuda millonaria que tienen por la hospitalización de su madre.

Además de llamarlo “el diablo” y decir que chantajea a sus padres, Steff Loaiza se lanzó públicamente contra su cuñado: “No te importa la salud de mi mamá y jamás te ha importado, porque jamás te ha importado mi mamá, jamás la has querido”.

“Solo han sido humillaciones. No te quiero. No quiero estar cerca de ti, me das miedo, me das asco como persona”.

Kimberly Loaiza publicó un video para desmentir a su hermana, e intentar aplacar los rumores mientras respalda a su marido: “Hemos pasado por muchas cosas. Pero tampoco quiere decir que se odie a la familia”.

¿Qué hizo Kenia Os?

Kenia Os, rival mediática de la pareja, se metió en el pleito y dio una cachetada con guante blanco de 1.5 millones de pesos, cantidad que donó para la deuda millonaria por la hospitalización de la madre de Kimberly y Steff, que asciende a casi 6 millones de pesos.

Steff agradeció públicamente a Kenia Os: “La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”.

En la plataforma de GoFundMe había una recaudación a favor de la señora, pero al medio día del 7 de abril de 2026, desapareció. En Instagram, Steff comentó que el hospital también les hizo un descuento, y mostró la cuenta total.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja ante el escándalo contra Steff Loaiza?

“La envidia entre hermanos sí existe y así es como se ve. Kimberly siempre ha sido una excelente hija, y es una esposa y mamá increíble”, escribió Juan de Dios Pantoja en sus redes sociales.

“Lo de Steffanie es más que solo el problema que está pasando su mamá, es un odio no atendido de muchos años. Se puso a sacar que mis videos eran del 2015 falsos, ¿eso qué? ¿Que tiene que ver eso con lo de mi suegra? ¿Qué intención viene detrás de eso?”.

El esposo de Kimberly dijo: “Gracias a todos los que no tienen miedo a la funa y ven la realidad, en estos tiempos la mayoría busca encajar en lo que todo la mayoría opina. Una polémica más por la que me toca pasar, intenté por años no involucrarme pero esta vez sí le afectó mucho a Kim y no aguanté.”

“Es mejor buscar La Paz que querer tener la razón pero no olviden que hay algo más importante en estos momentos, LA SALUD DE MI SUEGRA, es lo que de verdad importa y ahí debería estar toda su energía y sus oraciones”, sentenció.