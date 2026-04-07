Arrestan a bailarina de Peso Pluma por presunto NARC0M3NUDEO; repartía por plataformas digitales

El pasado 2 de abril se llevó a cabo un cateo a un domicilio ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, y ahí se detuvo a una joven que formaba parte del cuerpo de bailarinas del famoso Peso Pluma.

La mujer fue identificada como Salma ’N’, de 25 años, que, según el comunicador Carlos Jiménez, colaboro en la distribución de drogas por medio de plataformas digitales.

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Fue a través de un comunicado, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que en la intervención elementos policiales habrían asegurado 500 gramos de aparente mariguana, tres teléfonos celulares y documentación diversa.

EN IG / EN C4

DE BAILAR con PESO PLUMA… a SANTA MARTHA

Salma Chávez

25 años

Bailarina

Es una d las detenidas en la casa d @RomaCondesa donde almacenaban mota y distribuían por @UberEats y @DiDi_Mexico

-Así se lucia en redes bailando con PP.

-Así acabó detenida por @PDI_FGJCDMX pic.twitter.com/jkarELbvsq — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 7, 2026

“Al término de los cateos, los inmuebles fueron asegurados y sellados, y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso”, mencionó la SSC.

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Hasta el momento ni el músico de corridos tumbados ni las plataformas de delivery no se han pronunciado al respecto.