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Arrestan a bailarina de Peso Pluma por presunto NARC0M3NUDEO; repartía por plataformas digitales

La joven fue identificada como Salma ’N’ y formaba parte del grupo de bailarinas del famoso.

Abril 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Peso-Pluma.jpg

Una joven que se desempeñaba como bailarina de Peso Pluma fue arrestada.

Instagram/Getty Images

El pasado 2 de abril se llevó a cabo un cateo a un domicilio ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, y ahí se detuvo a una joven que formaba parte del cuerpo de bailarinas del famoso Peso Pluma.

La mujer fue identificada como Salma ’N’, de 25 años, que, según el comunicador Carlos Jiménez, colaboro en la distribución de drogas por medio de plataformas digitales.

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@salmacgarcia

QLONA 🩷🍑 @Alanis Muñoz @May🦋 @Dannvvillegas las amo qlonas <3 #dobleptour #pesopluma #pesoplumadancers #pesoplumaargentina

♬ sonido original - Salma García

Fue a través de un comunicado, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que en la intervención elementos policiales habrían asegurado 500 gramos de aparente mariguana, tres teléfonos celulares y documentación diversa.

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Ericka Rodríguez

“Al término de los cateos, los inmuebles fueron asegurados y sellados, y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso”, mencionó la SSC.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pepe Aguilar llamó “MÚSICA MEDIOCRE” a corridos tumbados pero ahora canta con Peso Pluma

@salmacgarcia

Respuesta a @carloszarza236 por qué en tik tok siempre habra gente bien frustrada? 🥲 DEJENME SON MIS SUEÑOS GUAJIROS OKAY?? 😂 #ñengoflow #ñengoflowofficial #cocacolaflowfest24 #realg4life

♬ sonido original - Salma García

Hasta el momento ni el músico de corridos tumbados ni las plataformas de delivery no se han pronunciado al respecto.

Peso Pluma narcotráfico bailarina
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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