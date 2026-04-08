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Esposa de ‘El Patrón’ reaparece tras la detención; UN MES ANTES buscó a Flor Rubio para denunciarlo

La periodista reveló que la pareja del luchador la buscó para contarle lo que vivía, pero después se arrepintió.

Abril 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mary Carmen Rodríguez, la esposa de ‘El Patrón’, quiso contar lo que vivía con el luchador un mes antes.

Instagram/YouTube

“Yo pude conversar con ella, es una información que no había dicho públicamente”.

Fue el pasado 6 de abril cuando se dio a conocer el arresto de Alberto ’N’, el luchador mejor conocido como ‘El Patrón’, por presuntamente golpear a su esposa, quien pidió ayuda al 911 tras sufrir lesiones en el rostro y brazos.

Con el paso de los días se han desvelado más detalles de la violencia que se vivía al interior del matrimonio. Ahora es la periodista Flor Rubio quien detalla que hace un mes, Mary Carmen Rodríguez Lucero la buscó para hablarle de un “incidente”.

Rubio agregó que la pareja del deportista intentaba contarle eventos de su vida, sin embargo, se arrepintió de último momento.

TE RECOMENDAMOS: Estas son las parejas de Alberto ’N’, ‘El Patrón’, y las denuncias de VIOL3NCIA que pesan en su contra

Fue durante su participación en ‘Venga la Alegría’ que la comunicadora contó que conocía a Mary Carmen de meses atrás, esto debido a que acudió en varias ocasiones a las galas de ‘La Granja VIP’, reality en el que Flor era jueza y ‘El Patrón’ concursante.

Detalló que cuando recibió un mensaje de Rodríguez Lucero donde le indicaba que quería hablar con ella sobre un tema que involucraba a su esposo; ella tardó un poco para responder y, cuando la atendió, ella expresó que ya no tenía nada que decirle.

“Yo pude conversar con ella, es una información que no había dicho públicamente, pero, hace justamente un mes -el 6 de marzo-, Carmen me contacta, me dice que quiere conversar conmigo por un incidente que había ocurrido con su esposo, yo le contesto horas después, me pongo a sus órdenes, la saludo y ella, en la respuesta, me dice ‘no, Flor. Ya todo está bien, cambié de opinión, gracias por haberme contestado, ya todo está bien’”.

Añadió que “le dije ‘aquí estoy, Carmen, lo que necesites’, no llegué a pensar lo que sucedió ayer, pero evidentemente algo estaba pasando porque ella utilizaba la palabra ‘incidente’”.

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Destacó también que tomó la decisión de no hablar de la conversación públicamente porque se percató de que Mary Carmen trató de dirigirse con discreción.

“No me comparte la información y obvio yo tampoco la comparto públicamente, porque era su deseo, (y) ayer, cuando me doy cuenta que es ella misma quien pide ayuda a la autoridad, lo concateno con lo que me había escrito hace un mes y entiendo que, probablemente, algo está sucediendo”, subrayó.

Finalmente dijo que, al enterarse de la denuncia y detención de ‘El Patrón’ se puso en contacto con la esposa del luchador, pero esta le pidió tiempo antes de hablar a los medios de comunicación de lo ocurrido.

NO TE VAYAS SIN LEER: Detienen a Alberto ‘N’, el luchador ‘El Patrón’, por presunta viol3ncia doméstica contra su esposa

“Primero le pregunté por la información cuando recién había salido, minutos después me pidió un tiempo, un espacio, me dijo que estaba procesando todo lo que había pasado, acompañada de un equipo legal y médico, debe de estar pasando horas muy muy complicadas”, concluyó.

El Patrón Violencia Doméstica Flor Rubio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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