Así fue la terrible caída de Pedro Sola que lo dejó sin un diente y con bastón para caminar

No cabe duda de que el equipo de “Ventaneando” no está pasando por una racha muy buena: primero, Daniel Bisogno tuvo una serie de problemas de salud que han impedido su regreso al programa de TV Azteca a pesar de que Pati Chapoy reiteró que su lugar siempre estará disponible para él, y ahora fue el llamado “Tío Pedrito” quien preocupó a la audiencia.

Los accidentes al momento de salir de casa están a la orden del día y por ello hay que tomar todas las precauciones necesarias; sin embargo, en ciertas ocasiones esto resulta imposible ya que las caídas y tropezones nos pueden sorprender en cualquier lugar tal como le pasó a Pedro Sola, quien se resbaló en el sitio más inesperado: ¡entérate de los detalles!

¿CÓMO SE CAYÓ PEDRO SOLA?

La tarde de este lunes, Pedro Sola sorprendió a sus compañeros cuando se presentó a trabajar a “Ventaneando” en un alarmante estado: visiblemente adolorido y caminando con la ayuda de un bastón, el economista relató que “se fue de bruces” mientras paseaba en un centro comercial de Toluca este sábado y ello lo dejó con intensos dolores.

“Me fui de bruces en un centro comercial. Me rompí un diente, el labio y tengo un moretón”

“El sábado me fui de bruces en un centro comercial. Me rompí un diente, el labio y tengo un moretón en una costilla”, relató el presentador de espectáculos al tiempo que reiteró que se encuentra bien aunque sí le duele mucho una rodilla y eso le molesta al caminar; por ello, explicó, decidió traerse un bastón que ya se convirtió en un objeto necesario para él.

Al brindar más detalles de su accidente, Pedro Sola refirió que un escalón fue “el culpable” de todo; no obstante, reconoció que también la edad le jugó chueco en esta ocasión: “Yo llevaba tenis y se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca (…) primero pegué con la rodilla y después me di con las manos, pero me fui de boca”, expresó.

El querido conductor de “Ventaneando” reconoció que, como el dolor no cedía, entonces iría al doctor para obtener un diagnóstico más preciso: “Afortunadamente estoy bien, a ver qué me dicen, me duele mucho la rodilla”, concluyó.

¿POR QUÉ PEDRO SOLA USA BASTÓN A VECES?

Al público le llamó la atención el hecho de que Pedro Sola ya tuviera listo en su guardarropa un bastón que usa a veces en sus paseos como el mismo famoso aceptó.