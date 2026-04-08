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Azela Robinson confiesa que vive con un TRASTORNO por el que tiene pocas apariciones públicas

La actriz explicó el motivo por el que se le ve muy poco en eventos.

Abril 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Azela Robinson confesó cuál es la condición que no le permite salir con frecuencia de su casa.

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A la actriz Azela Robinson pocas veces se le observa paseando o en eventos públicos y ahora ya se sabe por qué. Fue en una reciente charla que la famosa de ‘Yo no creo en los hombres’ explicó el motivo de sus ausencias: un trastorno con el que vive.

Azela indicó que “me gusta actuar, pero de salir… no me gusta mucho salir. Tengo agorafobia”.

Al tiempo, explicó de que se trata la condición que enfrenta. “Fobia a salir. Dicen que a los lugares abiertos; per se la palabra en latín es fobia a los lugares abiertos, pero más que eso, es en lo que nos hemos convertido. O sea, ya tomar el coche es un estrés. Sí, por supuesto, porque si no está un montachoques, está una señora en tercera fila o el camión donde no debe; todo el mundo se grita en el tráfico”.

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Además, dijo que a la fobia que vive se suma el que le disgustan los eventos públicos por la prensa y sus cuestionamientos.

“No me gusta; bueno, las alfombras en particular no me gustan. Todo el show me choca, las entrevistas normalmente preguntan por estup*deces. Mira, terminas tú mal porque lo que digas en edición te ponen peor; todo es tan falso”, expresó.

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También aseguró que una de las ventajas de llegar a una edad adulta es poder aprender a decir que no sin culpa.

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“Entonces, estoy evitando. Estoy ya en esa edad en donde te empiezan a recalcar todos tus defectos y me estoy volviendo muy intolerante. Pero es padre esta edad, saber decir lo que uno quiere y lo que no, y hacerlo. Creo que es de las pocas ventajas que tiene esta edad: empiezas a hacer lo que te da la gana sin importarte lo que piensen de ti”, concluyó.

Azela Robinson
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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