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Al interior de la mansión en México de Fede Vigevani, el doceavo habitante de La Casa de los Famosos

El creador de contenido se mudó a México hace tres años

Julio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
fede vigevani (1).jpg

Casa de Fede Vigevani

Instagram

Hace poco más de tres años que Fede Vigevani se mudó a la ciudad de México.

El doceavo habitante de La Casa de los Famosos generó una gran confusión con su revelación pues ayer por la mañana fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México y negó rotundamente que fuera a estar en el reality show de TelevisaUnivision.
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Pero este domingo llegó el momento de saber la identidad del nuevo habitante... y resultó que sí es él.

La historia de Vigevani en México

Vigevani comenzó a subir videos a Youtube cuando tenía 14 años y en ese momento se prometió que algún día llegaría a los 20 millones de suscriptores.
Esa cifra la consiguió casi al mismo tiempo que decidió mudarse a México con todo su equipo... y mascotas.

fede vigevani casa (1).jpg

Fede, en su casa con sus mascotas

Fede Vigevani procuró que su nueva casa tuviera un amplio jardín pensando no sólo en su comodidad, también en usarla como locación para su contenido, incluyendo los videos en los que pretende formar una familia, cuidar bebés y tener decenas de mascotas.

¿Cómo es la casa de Fede Vigevani?

La casa de Vigevani en México es de tres plantas y en la entrada destaca una pérgola de material transparente.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La mayoría de los muros ceden mucho espacio para grandes ventanales que permiten que el interior de la casa tenga mucha luz natural.

fede vigevani casa.jpg

Fede Vigevani en su casa

Instagram

El participante de La Casa de los Famosos México 4 también ha compartido fotos de su sala y su baño, en donde predomina el estilo minimalista y los colores claros en los muebles.

Fede Vigevani La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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