Paty Navidad: “Me aman o me odian... Por ser como soy he causado mucha polémica”

Con un gran cierre de 2025, la actriz y cantante Patricia Navidad hace un balance de lo que ha sido su carrera de ya cuatro décadas en los escenarios.

Paty Navidad regresa al plano musical haciendo honores a intérpretes que han dejado huella en nuestra música, asegurando que viene con temas muy fuertes.

“Estoy feliz en estos ya 35 años como actriz y 40 de cantante, porque empecé cantando y ahorita estoy retomando la carrera musical, lo que me tiene muy contenta y motivada. Toda la vida no solo he cantado, he interpretado, hoy puedo decir que estoy haciendo lo que más he amado, que es la música, y dándole el tiempo que necesita, por muchos momentos lo compartí con la actuación, que es otra de mis pasiones que no dejaría jamás y en donde el público me ha llenado de premios, cariño y amor, pero ahorita sí me estoy dedicando de lleno a la música y cerrando un año maravilloso”.

“Estoy retomando algunos covers, también viene por ahí una inédita con letras fuertes de nuestros grandes autores, como el maestro Juan Gabriel y de grandes intérpretes, rindiéndole homenaje a nuestras reinas que nos han dejado un legado maravilloso como la señora Lucha Villa, Chayito Valdez, Lola Beltrán, Lupita D’Alessio, Daniela Romo, Olga Tañón... Ya voy a entrar al estudio en unos días más, vienen temas fuertes para interpretar, no solo para cantar, toda la vida me ha gustado decir cosas que se tienen que decir, directo, y en esta ocasión lo haré cantando”.

Paty Navidad asegura que la interpretación será el punto diferencial entre muchas propuestas musicales de la actualidad.

“No cualquiera se atreve a cantar estos temas porque se ha perdido mucho la interpretación, te puedo decir que hay muchas cantantes que cantan hermoso, extraordinario, divino, las nuevas generaciones tienen unas voces preciosas, pero no todo el mundo interpreta, y creo que si algo nos ha caracterizado a los mexicanos, no solo es nuestra música en el mundo, sino cómo decimos las cosas cantando”, nos dijo en entrevista.

“Desde niña siempre he sido amante de nuestra música, pero también de las interpretaciones, un alma vieja, creo que los tiempos de Dios son perfectos, y ahorita todo se está acomodando para que la gente pueda conocerme aún más en la música. A pesar de que tengo cinco discos, hay gente que todavía se pregunta si canto, bueno, no solo canto, interpreto”.

Patricia Navidad asegura haber vivido en una época en la que para triunfar como cantante las puertas eran más estrechas, lo que impidió un amplio crecimiento. “Antes de que Jenni Rivera (q.e.p.d.) tuviera el éxito tan grande que tuvo, a mí ya me habían coronado reina de la banda, yo ya había grabado con El Recodo; sin embargo, venía luchando contra ese estigma, no solo de que soy una actriz que quiere cantar, porque así decían, y yo soy cantante antes de ser actriz, y además en el regional mexicano, que también estaba muy reducido para las mujeres. Creo que hoy hay más apertura para la mujer, en ese entonces no, entonces para mí fue muy complicado, grabar con El Recodo fue muy bonito para mí, pero también hubo muchos en mi entorno que decían: ‘¿Pero por qué ella graba con El Recodo?, ¿quién se cree?’, muchas malas vibras, me tocó ir contra corriente, pero lo logré”.

Para la intérprete, 40 años de trayectoria se dicen fácil, pero han sido de una labor imparable.

“Saben a mucha gratitud, a esfuerzo, disciplina, a veces mucha tristeza y dolor, lágrimas, sacrificio, pero también a muchas satisfacciones, a momentos de gratitud y abundancia, porque he recibido las cosas más hermosas de Dios, y hablando de las cosas más hermosas, no significa que todas sean bonitas, también algunas son bien difíciles, pero son necesarias para poder convertirse en una mejor persona, como un diamante, que te pulen y que a veces duele, pero esa pulida es para sacarte el brillo, hay triunfos y fracasos, pero todo lleva a una evolución para ser mejor”.

Aunque se muestra como una mujer frontal, imponente y llena de seguridad, Paty Navidad nos comparte lo duro que ha sido batallar contra sus inseguridades.

“Inseguridades he vencido muchas, los peores demonios que he enfrentado son los míos, yo decía: ‘Voy a hacer esto’, y me decían: “No, tú no puedes, tú no tienes capacidad para ello’, y cómo que no, hay que aprender a enfrentar eso y decir: ‘Claro que puedo y si no sale a la primera, voy a la segunda, y si no sale a la segunda, voy a la tercera’, la vida es eso, atreverte a hacer lo que quieres, a vivir sin miedo por-que la vida pasa bien rápido, es breve, ojalá y fuéramos eternos, pero no lo somos. Lo único que dejamos es lo que compartimos con los demás”.

“MI VIDA SIN POLÉMICAS NO SERÍA YO”

Paty Navidad se ha visto envuelta en polémicas; sin embargo, ella cierra la puerta a todo lo malo asegurando que la verdad es la que la mantiene firme.

“Mi vida sin polémicas no sería yo, pero fíjate qué curioso, las polémicas no las hago yo, las hace la gente por ser yo como soy, que la gente no quiere aceptar o respetar lo que soy, porque no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, es la gente que a veces se sorprende o no le gusta o le suena muy ruidoso mi forma de pensar o mi forma de expresarme”.

“Nada más por ser como soy es que he causado mucha polémica, por la misma razón me aman o me odian; al final no le hago daño a nadie y eso es lo que importa, soy diferente y hablo con la verdad y cuando la tengo de mi lado, contra la verdad nada, lucho por defender mi integridad y mi dignidad, como en los libros donde se me ha difamado y juzgado de una manera muy errónea, pero ya verán el desenlace, porque obviamente lo voy a ganar, porque la verdad me asiste”.