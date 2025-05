Patricio Cabezut, desesperado por ver a sus hijas: Califica de “viciado e injusto” el proceso que sigue su ex

A días de una nueva audiencia legal que podría marcar un antes y un después en la disputa por la custodia de sus hijas, el conductor Patricio Cabezut rompe el silencio y denuncia públicamente lo que califica como un proceso “viciado, injusto y revictimizante” para las menores involucradas.

“Después de tres años y cuatro meses sin poder estar con mis hijas, lo único que me queda es alzar la voz”, dijo con determinación el comunicador, quien enfrentará a su ex pareja, Aurea Zapata, el próximo 14 de mayo en una audiencia de presentación de pruebas en una sala del Reclusorio Oriente.

Según Cabezut, la contraparte ha entregado como “nueva prueba” únicamente una ampliación de la denuncia interpuesta en agosto de 2023, a la que califica “llena de disparates y barbaridades”.

En un encuentro con TVyNovelas la semana pasada, Patricio enfatizó: “No han podido presentar una sola prueba sólida, ni creíble hecha por un ente calificado”, afirmó. Agregó que la fiscalía ha declarado, recientemente, que las psicólogas que inicialmente atendieron a las niñas “se declararon incompetentes” para intervenir en el caso, al no formar parte del cuerpo oficial de peritos. Esta información, aseguró, era desconocida tanto por la fiscalía como por la abogada de Zapata hasta ahora.

“LAS NIÑAS FUERON MANIPULADAS”

Uno de los aspectos que más le indignan a Cabezut es el modo en que, según relató, se han realizado entrevistas a sus hijas. “Lo que me parece inadmisible es que les hicieron una nueva entrevista idéntica a la anterior, pero ahora conducida por un abogado, no por una psicóloga acreditada. Eso es una violación total al protocolo”, denunció.

En su testimonio, describe cómo las menores, visiblemente temerosas, “fueron manipuladas y revictimizadas” en un entorno que debió haber sido cuidadosamente protegido.

El conductor lamenta el tiempo perdido. “Han privado a estas dos niñas de tener un papá presente por más de tres años. Nunca las han llevado a unas verdaderas pruebas psicológicas hechas por profesionales”, expresó con tristeza.

El artista ha buscado apoyo institucional en el DIF y en la Comisión de Derechos Humanos, pero, según nos contó, ambas instancias le han dicho que sólo pueden fungir como observadores, sin capacidad de intervenir directamente en el caso.

“HAY ELEMENTOS BIZARROS Y CORRUPTOS”

En otro giro delicado, Cabezut recalcó que ni el abogado, ni el fiscal de la contraparte sabían que existe un amparo concedido en contra de un juez de control que se negó a considerar pruebas en favor del acusado. Tampoco, apuntó, conocían la existencia de evidencias aún no descubiertas que su defensa planea presentar, en tre ellas un metaperitaje psicológico elaborado por una especialista de re conocido prestigio.

“Hay elementos bizarros, corruptos, un hombre con nombre y apellido que la apoya en una fiscalía llena de corrupción. México le ha fallado a dos niñas”, dijo contundente.

Cabezut hace un llamado no sólo al sistema judicial, también a los colectivos feministas y defensores de derechos humanos. “Yo no voy a dejar de levantar la voz por estas dos niñas. Les pido a quienes de verdad luchan por la justicia que no las dejen solas. Están siendo severamente dañadas por quien hoy tiene la custodia provisional”, enfatizó.

UNA NUEVA AUDIENCIA

Patricio Cabezut denuncia que la contraparte ha interpuesto múltiples amparos y apelaciones para obstaculizar el avance del proceso y que ninguna autoridad ha intervenido para frenar el deterioro emocional de las menores.

Este 14 de mayo, la justicia tendrá la oportunidad de revisar nuevamente el caso, con nuevas pruebas sobre la mesa. Cabezut insiste: no busca otra cosa que “verdad, justicia y la oportunidad de volver a ser un padre presente para sus hijas”.