Maxine Woodside se viste de luto por la muerte de querido colaborador en “Todo para la mujer”

El periodista cultural y de espectáculos, Héctor Carrillo, murió y este 1 de julio fue recordado en el programa de Maxine Woodside, donde colaboró por más de 30 años.

Desde 1992, Héctor Carrillo se unió al equipo de “Todo para la mujer”, que lo despidió con publicaciones en redes sociales.

Asimismo, transmitieron una semblanza de la vida y trayectoria de Héctor Carrillo. Ernesto Buitrón, colaborador de Maxine, recordó que era “el caballero de la cultura”, y que el medio ha perdido a un buen periodista.

Maxine Woodside, por su parte, envió sus condolencias a la familia.

En Instagram, lamentaron:

“Descansa en paz mi querido Hectorito. Querido amigo. Ya llegaste a los brazos de tu querida Amadita. Tu adorada madre. Que Dios nuestro señor te reciba en su Santa Gloria. La cultura y yo te vamos a extrañar”

Otra excolaboradora, que compartió micrófonos con Héctor Carrillo, fue Ana María Alvarado, quien lamentó la noticia:

“Qué triste la partida de mi querido Héctor Carrillo compañero durante tantos años en radio. Descanse en paz”.