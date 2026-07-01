Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Maxine Woodside se viste de luto por la muerte de querido colaborador en “Todo para la mujer”

Descanse en paz Héctor Carrillo.

Julio 01, 2026 • 
MrPepe Rivero
maxine-hector-carrillo-.jpg

Maxine Woodside lamenta muerte de Héctor Carrillo

Instagram

El periodista cultural y de espectáculos, Héctor Carrillo, murió y este 1 de julio fue recordado en el programa de Maxine Woodside, donde colaboró por más de 30 años.

Desde 1992, Héctor Carrillo se unió al equipo de “Todo para la mujer”, que lo despidió con publicaciones en redes sociales.

Asimismo, transmitieron una semblanza de la vida y trayectoria de Héctor Carrillo. Ernesto Buitrón, colaborador de Maxine, recordó que era “el caballero de la cultura”, y que el medio ha perdido a un buen periodista.

Maxine Woodside, por su parte, envió sus condolencias a la familia.

En Instagram, lamentaron:

“Descansa en paz mi querido Hectorito. Querido amigo. Ya llegaste a los brazos de tu querida Amadita. Tu adorada madre. Que Dios nuestro señor te reciba en su Santa Gloria. La cultura y yo te vamos a extrañar”

Otra excolaboradora, que compartió micrófonos con Héctor Carrillo, fue Ana María Alvarado, quien lamentó la noticia:
“Qué triste la partida de mi querido Héctor Carrillo compañero durante tantos años en radio. Descanse en paz”.

Maxine Woodside
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez-Angelica-Maria.jpg
Famosos
Angélica María dice que Lucía Méndez BLOQUEÓ su carrera, pero ella determinante contesta: “me está difamando”
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ana-Barbara.jpg
Famosos
Ana Bárbara reaparece tranquila tras supuesta infidelidad de su marido: “¡Me la MEGA PELLIZCAN!”
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Erendira-Ibarra.jpg
Famosos
Eréndira Ibarra revela ENTRE LÁGRIMAS que parte de su familia murió en los terremotos de Venezuela
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Manuel-Arjona.jpg
Famosos
Muere Manuel Arjona, integrante de ‘Locomía’, a los 58 años; se acostó a dormir y ya no despertó
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
reforma-festejos--.jpg
Viral
3 personas murieron durante los festejos en Paseo de la Reforma tras triunfo de la Selección Mexicana
Los tumultos cobraron vidas en las celebraciones futboleras.
Julio 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Hijos-Britney.jpg
Hollywood
No creerás cómo lucen DE ATRACTIVOS los hijos de Britney Spears; debutaron como modelos en París
Sean Preston y Jayden James desfilaron por primera vez y dejaron asombrados a los asistentes por su galanura y porte.
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pastel-veneno.jpg
Viral
Joven muere trágicamente tras comer PASTEL ENVENENADO; fue enviado por su mejor amiga de forma anónima
La estudiante de 17 años recibió el postre mediante un servicio de reparto de alimentos.
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Livia-Brito.jpg
Famosos
Livia Brito finalmente pagará a paparazzi, conforme dictó el juez, más de 1 millón de pesos
Las autoridades le habían ordenado que pagara una indemnización -en conjunto con su ex novio-. Después de 6 años de conflicto, la actriz se presentó para cumplir.
Junio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez