Angélica María dice que Lucía Méndez BLOQUEÓ su carrera, pero ella determinante contesta: “me está difamando”

“Yo creo que cuando se sintió derrotada, Angélica buscó una cara culpable, buscó en mí, que yo era la culpable de que la hubieran vetado”.

Hace unos días, Angélica María sorprendió a todos al hablar sobre una de las etapas más complejas de su carrera, afirmando que durante varios años fue vetada de Televisa para dar paso a una nueva generación de protagonistas lideradas por Verónica Castro y Lucia Méndez.

‘La novia de México’ destapó ante el periodista Javier Ceriani que tuvo un distanciamiento con la empresa influenciada por Lucía Méndez.

Angélica María afirmó que Lucía la bloqueó profesionalmente por una supuesta rivalidad y por la cercanía que sostenía con el dueño de la empresa, don Emilio Azcárraga.

Ante los dichos de la protagonista de ‘Muchacha italiana viene a casarse’, la respuesta de Lucía no se hizo esperar y “muy sorprendida” destacó los hechos que pasaron hace 44 años. “Esto ya lo había dicho ella, pero internamente a ciertas personas. La verdad es que yo ya había aclarado perfectamente esta situación de que ella comenta que yo la veté, que yo influí en el señor Azcárraga para que la vetaran”.

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Y desmenuzó los hechos:

“Lo que sucedió es que Raúl Vale, que en paz descanse, que era su marido, hizo una telenovela, que ella misma lo declaró con Yordi Rosado, ojo, porque se contradice. Él hizo una telenovela que se llamó ‘Guadalupe’. Preparó todo, hizo todo, ya tenía todo listo y hablaba a Televisa, no le contestaban. Volvió a hablar, no le contestaban hasta que Victor Hugo O’farrill le dijo: ‘mira Raúl, no podemos comprarte la telenovela por el momento, la verdad no nos interesa’ y la hizo con Angeliquita Vale, su hija”, indicó Méndez.

Después, insistió en lo que le habría dicho O’farrill a Raúl Vale. “’Pero no la vayas a vender al 13, véndela a quien quieras, pero por favor no se la vayas a vender al 13’”.

Según la cantante de ‘Corazón de Piedra’, la telenovela del comediante fue vendida a MVS, a la familia Vargas, a sabiendas de la petición de Víctor Hugo del propio carácter del ’Tigre’ Azcárraga.

“Parece que Raúl vende la telenovela a MVS considerando que el señor Azcárraga era muy delicado con este tipo de cosas, inclusive cuando salió TV Azteca, acuérdense que le dio exclusividad a todo el mundo, entonces imagínense el grado delicado que era en ese momento que Angélica era su gran estrella… Lo vetan, las vetan después de Raúl saca la telenovela ahí con Los Vargas y vetan a Angélica Vale, a Raúl Vale, a la mamá de Angélica, agarró parejo. Le dio tanto coraje de que hubiera sucedido esta situación y la veta con un gran enojo y lo que ella dice es ‘pobrecita, es que ella quería ocupar mi lugar, era muy jovencita’”, manifestó.

Al tiempo, aclaró que sí era joven “pero ya no tanto porque yo acababa de terminar ‘Colorina’, ya había hecho ‘Viviana’, estaba haciendo ‘Vanessa’, ya había trabajado en 1975 con Taboada, que hice ‘Más negro que la noche’. Ya había hecho ‘Los hijos de Sánchez’, ya había producido Juan Gabriel ‘Siempre estoy pensando en ti’, que vendí un millón de copias. Ya me había producido Camilo Sesto. Ya había hecho muchas cosas, cantado, palenques, aquí y allá. Ella dice que como yo estaba casi casi, según ella, empezando mi carrera, pues yo quería ocupar su lugar y la verdad que yo no tenía por qué ocupar su lugar. En primer lugar, Angélica es una generación diferente a la mía. Ella es del rock, yo soy del pop. No tenía por qué envidiar su lugar ni pensar en su lugar porque ‘Colorina’ y ‘Viviana’ habían sido dos fenómenos muy interesantes para el público ya que no había nada más que Televisa, no había ninguna otra competencia para Televisa”.

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Lucía expresó que analiza con su hijo cualquier acción legal ante un supuesto chisme interno que ahora se volvió externo. Y muy molesta desveló los posible motivos por lo que cree que Angélica María habló mal de ella.

“Yo creo que cuando se sintió derrotada, Angélica buscó una cara culpable, buscó en mí, que yo era la culpable de que la hubieran vetado… nunca en la vida yo tuve que ver con el veto. Una en la vida yo cargaría con un karma de ese tamaño. Me está difamando, está mintiendo y es un daño moral el que me esta haciendo Angélica María”, concluyó.