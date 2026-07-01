Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Angélica María dice que Lucía Méndez BLOQUEÓ su carrera, pero ella determinante contesta: “me está difamando”

Lucía defendió que no podría con un karma de ese tamaño.

Julio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lucia-Mendez-Angelica-Maria.jpg

Lucía Méndez le contestó muy enojada a ‘La Novia de México’.

Getty Images

“Yo creo que cuando se sintió derrotada, Angélica buscó una cara culpable, buscó en mí, que yo era la culpable de que la hubieran vetado”.

Hace unos días, Angélica María sorprendió a todos al hablar sobre una de las etapas más complejas de su carrera, afirmando que durante varios años fue vetada de Televisa para dar paso a una nueva generación de protagonistas lideradas por Verónica Castro y Lucia Méndez.

‘La novia de México’ destapó ante el periodista Javier Ceriani que tuvo un distanciamiento con la empresa influenciada por Lucía Méndez.

Angélica María afirmó que Lucía la bloqueó profesionalmente por una supuesta rivalidad y por la cercanía que sostenía con el dueño de la empresa, don Emilio Azcárraga.

Ante los dichos de la protagonista de ‘Muchacha italiana viene a casarse’, la respuesta de Lucía no se hizo esperar y “muy sorprendida” destacó los hechos que pasaron hace 44 años. “Esto ya lo había dicho ella, pero internamente a ciertas personas. La verdad es que yo ya había aclarado perfectamente esta situación de que ella comenta que yo la veté, que yo influí en el señor Azcárraga para que la vetaran”.

TE RECOMENDAMOS: La rara enfermedad que Angélica María padeció durante 10 años y sin saberlo: “Mi cuerpo estaba deforme”

Y desmenuzó los hechos:

“Lo que sucedió es que Raúl Vale, que en paz descanse, que era su marido, hizo una telenovela, que ella misma lo declaró con Yordi Rosado, ojo, porque se contradice. Él hizo una telenovela que se llamó ‘Guadalupe’. Preparó todo, hizo todo, ya tenía todo listo y hablaba a Televisa, no le contestaban. Volvió a hablar, no le contestaban hasta que Victor Hugo O’farrill le dijo: ‘mira Raúl, no podemos comprarte la telenovela por el momento, la verdad no nos interesa’ y la hizo con Angeliquita Vale, su hija”, indicó Méndez.

Después, insistió en lo que le habría dicho O’farrill a Raúl Vale. “’Pero no la vayas a vender al 13, véndela a quien quieras, pero por favor no se la vayas a vender al 13’”.

Según la cantante de ‘Corazón de Piedra’, la telenovela del comediante fue vendida a MVS, a la familia Vargas, a sabiendas de la petición de Víctor Hugo del propio carácter del ’Tigre’ Azcárraga.

“Parece que Raúl vende la telenovela a MVS considerando que el señor Azcárraga era muy delicado con este tipo de cosas, inclusive cuando salió TV Azteca, acuérdense que le dio exclusividad a todo el mundo, entonces imagínense el grado delicado que era en ese momento que Angélica era su gran estrella… Lo vetan, las vetan después de Raúl saca la telenovela ahí con Los Vargas y vetan a Angélica Vale, a Raúl Vale, a la mamá de Angélica, agarró parejo. Le dio tanto coraje de que hubiera sucedido esta situación y la veta con un gran enojo y lo que ella dice es ‘pobrecita, es que ella quería ocupar mi lugar, era muy jovencita’”, manifestó.
Te puede interesar:
casa-famosos-4.jpg
Famosos
Galilea Montijo da importante aviso sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026
Junio 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gabriel-soto-sinclair-.jpg
Famosos
Gabriel Soto y su amor secreto con Ana Carla Sinclair: La cantante habla de su relación de año y medio
Junio 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
Octavio-Ocana.jpg
Famosos
Madre y hermana de Octavio Ocaña acusan al papá de ROBARSE la fortuna del actor de ‘Vecinos’
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Oriol-Lopez.jpg
Famosos
Hallan sin vida a exparticipante de ‘La Voz’ EN EL BAÑO de su casa; su mamá encontró su cuerpo
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alex bisogno (2).jpg
Famosos
Alguien quiso vender las casas que Daniel Bisogno le dejó a su hija y Alex B revela el nombre
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela parra diego hopster pablo.jpg
Famosos
Daniela Parra en MasterChef: Pablo le dice que no la ama y luego su novio la visita para reclamarle
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de lidia avila.jpg
Famosos
Lidia Ávila está de luto por la muerte de su padre; lo llama “mi héroe” y comparte fotos históricas con él
Junio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
antonia andrade sergio andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade ya obtuvo respuesta de México a su petición de juzgar a su padre
Junio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

Al tiempo, aclaró que sí era joven “pero ya no tanto porque yo acababa de terminar ‘Colorina’, ya había hecho ‘Viviana’, estaba haciendo ‘Vanessa’, ya había trabajado en 1975 con Taboada, que hice ‘Más negro que la noche’. Ya había hecho ‘Los hijos de Sánchez’, ya había producido Juan Gabriel ‘Siempre estoy pensando en ti’, que vendí un millón de copias. Ya me había producido Camilo Sesto. Ya había hecho muchas cosas, cantado, palenques, aquí y allá. Ella dice que como yo estaba casi casi, según ella, empezando mi carrera, pues yo quería ocupar su lugar y la verdad que yo no tenía por qué ocupar su lugar. En primer lugar, Angélica es una generación diferente a la mía. Ella es del rock, yo soy del pop. No tenía por qué envidiar su lugar ni pensar en su lugar porque ‘Colorina’ y ‘Viviana’ habían sido dos fenómenos muy interesantes para el público ya que no había nada más que Televisa, no había ninguna otra competencia para Televisa”.

NO TE VAYAS SIN LEER: El productor que logró reunir a Lucía Méndez y Verónica Castro: una de ellas era su ex

Lucía expresó que analiza con su hijo cualquier acción legal ante un supuesto chisme interno que ahora se volvió externo. Y muy molesta desveló los posible motivos por lo que cree que Angélica María habló mal de ella.

“Yo creo que cuando se sintió derrotada, Angélica buscó una cara culpable, buscó en mí, que yo era la culpable de que la hubieran vetado… nunca en la vida yo tuve que ver con el veto. Una en la vida yo cargaría con un karma de ese tamaño. Me está difamando, está mintiendo y es un daño moral el que me esta haciendo Angélica María”, concluyó.

Lucía Méndez angélica maría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
maxine-hector-carrillo-.jpg
Famosos
Maxine Woodside se viste de luto por la muerte de querido colaborador en “Todo para la mujer”
Julio 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ana-Barbara.jpg
Famosos
Ana Bárbara reaparece tranquila tras supuesta infidelidad de su marido: “¡Me la MEGA PELLIZCAN!”
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Erendira-Ibarra.jpg
Famosos
Eréndira Ibarra revela ENTRE LÁGRIMAS que parte de su familia murió en los terremotos de Venezuela
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Manuel-Arjona.jpg
Famosos
Muere Manuel Arjona, integrante de ‘Locomía’, a los 58 años; se acostó a dormir y ya no despertó
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
reforma-festejos--.jpg
Viral
3 personas murieron durante los festejos en Paseo de la Reforma tras triunfo de la Selección Mexicana
Los tumultos cobraron vidas en las celebraciones futboleras.
Julio 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Hijos-Britney.jpg
Hollywood
No creerás cómo lucen DE ATRACTIVOS los hijos de Britney Spears; debutaron como modelos en París
Sean Preston y Jayden James desfilaron por primera vez y dejaron asombrados a los asistentes por su galanura y porte.
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pastel-veneno.jpg
Viral
Joven muere trágicamente tras comer PASTEL ENVENENADO; fue enviado por su mejor amiga de forma anónima
La estudiante de 17 años recibió el postre mediante un servicio de reparto de alimentos.
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Livia-Brito.jpg
Famosos
Livia Brito finalmente pagará a paparazzi, conforme dictó el juez, más de 1 millón de pesos
Las autoridades le habían ordenado que pagara una indemnización -en conjunto con su ex novio-. Después de 6 años de conflicto, la actriz se presentó para cumplir.
Junio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez