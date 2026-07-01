Localizan con vida a Kelly Ariadne tras 40 DÍAS DESAPARECIDA con “problemas físicos, heridas y deshidratada”

“No sufrió abuso… La verdad es que esta en una situación complicada disfuncional”.

La familia de la icónica cantante Paquita la del Barrio confirmó que tras 40 días desaparecida pudieron localizar sana y salva a Kelly Ariadne, la nieta de la intérprete. La noticia fue difundida por Francisco Torres, exmanager y mano derecha de Paquita, a través de un comunicado de prensa.

En la misiva agradecen el respaldo que recibieron de las autoridades, instituciones, colectivos y medios de comunicación, además de ciudadanos que contribuyeron en la difusión de la búsqueda desde que Kelly fue reportada como desaparecida en San Miguel de Allende.

“Hoy, con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida. Este reencuentro representa una bendición para nuestra familia y es una muestra de que la esperanza nunca debe perderse”, escribieron.

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En el comunicado destacan también que “es importante precisar que este hecho no pone fin a las investigaciones. Confiamos en que las autoridades competentes continuarán con el curso de las diligencias hasta esclarecer plenamente lo sucedido y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que correspondan”, indicaron.

La familia Gerardo Grajales indicó que mantiene su compromiso “con la verdad y la justicia” y que su deseo es que los hechos sean aclarados para que nadie más “tenga que vivir un calvario” como el que ellos enfrentaron.

Ante lo ocurrido, solicitaron “comprensión” para permitirles vivir su reunión con Kelly “con la privacidad y tranquilidad” que merecen.

Cabe destacar que en ‘Ventaneando’, la cuñada de Kelly actualizó su estado de salud y aseguró que, pese a las malas condiciones en las que la encontraron, está bien.

“No sufrió abuso… La verdad es que esta en una situación complicada disfuncional”.

Agregó que desde ahora Kelly estará bajo atención de psicólogos “y a un psiquiatra, para que con el paso del tiempo ella vaya hilando la historia y pueda comentar lo que realmente sucedió”.

Respecto a la comunicación que tiene, la cuñada de la joven expresó: “Está con mucho temor, después de 40 días, el hecho de haber estado no sé si estuvo en algún lugar en cautiverio. La verdad no tenemos esa información”.

“Lo único es que si está con ese temor”.

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Tras ser hallada, Kelly Ariadne presentó problemas físicos, heridas en los brazos, deshidratada y un peso bajo. Además, ya tuvo contacto con su mamá, dijo su cuñada.