Suscríbete
Famosos

Martha Figueroa nunca perdonará “ciertas cosas” que le hicieron en “Ventaneando”

En su podcast “Así se hacen los chismes” se defendió de las críticas en su contra

Enero 31, 2026 • 
Alejandro Flores
martha figueroa.jpg

Martha Figueroa habló de su pasado en “Ventaneando”

Youtube “Asi se hacen los chismes”

Martha Figueroa nunca va a perdonar a Pati Chapoy.

Por lo menos desde que salió de “Ventaneando” en 1998 hasta el día de hoy, el perdón hacia la periodista de espectáculos no está dentro de los planes de Martha.
Figueroa fue, junto a Pedro Sola y Juan José Origel, el panel original que acompañó a Chapoy en los primeros años de “Ventaneando”, programas que acaba de cumplir 30 años.
En su podcast “Así se hacen los chismes”, Martha habló al respecto la semana pasado e hizo un comentario polémico que se viralizó:
“Estoy impresionada porque Pati ya dijo que se va a morir en esas silla. ¡Espérate! ¿Poor? ¿Está enferma, le pasa algo, por qué hace esas declaraciones de ‘me voy a morir en esta silla’. O sea, ¿cuándo? ¿Hoy, mañana?”

Figueroa fue criticada en redes sociales por el comentario y ahora se defiende en su mismo podcast.

“La gente de me anda diciendo: ‘Deja de llorar’. A ver, a mí no me anden diciendo por lo que llore y lo que no llore. Yo sabré lo que me hicieron y si lloro o no lloro”, dijo la también creadora del documental “Divo o muerto”.

Superada pero no perdonada

Figueroa fue lapidaria al referirse a lo que siente sobre aquella etapa de su vida que fue turbulenta y que, según ha contado, terminó con un despido a que la obligaron con engaños.

“Sí, hay cosas que se superan pero no se perdonan, que es diferente. Tampoco estoy en el nivel de odio de que me va salir una úlcera. Nada más digo que son cosas que no se perdonan”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
¿Por qué Salvador Zerboni tuvo el privilegio de nominar a una pareja en "¿Apostarías por mí?”?
Enero 22, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

En particular, sobre Chapoy dijo, sin mencionar su nombre:

“Me he encontrado con la señora y nos hemos saludado. Pero de eso a que le perdone las que me hizo... pues no, no se las perdono”.

Figueroa y Chapoy compartieron pantalla por última vez hace cinco años, en el programa del aniversario 25 de “Ventaneando”, cuando Figueroa se enlazo con Pati via zoom.

Martha Figueroa Pati Chapoy Ventaneando
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lucía Méndez.jpg
Famosos
Lucía Méndez asiste al funeral de Pedro Torres y se quiebra al narrar los últimos días de su exesposo
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente fernando carrillpo riucky martin.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice los siguientes romances de Ricky Martin y Fernando Carrillo: “amor es amor”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares brenda bezares (1).jpg
Famosos
Discusiones detonan trastorno crónico de Brenda Bezares en el reality "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelina cuello luismiguel.jpg
Famosos
El romance secreto de Luis Miguel con una actriz argentina: “se besaban sin compromiso”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mochaorejas.jpg
Series y Cine
Revelan el rating de “El Mochaorejas”, la serie de ViX protagonizada por Damián Alcázar
El actor espera que el televidente vea a su personaje como un ser humano complejo
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro torres mendez pedro torres.jpg
Famosos
Hijo de Lucía Méndez despide a su papá Pedro Torres: “nunca te quejaste”
Pedro Torres Méndez lo recordó como un padre excepcional
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Lalo-Salazar.jpg
Famosos
Eduardo Salazar sufre accidente en pleno noticiero al intentar AYUDAR a Danielle Dithurbide
El periodista sufrió un percance al buscar salvar a su compañera.
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Ballarta.jpg
Famosos
Carlos Ballarta, el primer standupero que llega al Palacio de los Deportes: “tengo mucho miedo, la verdad”
Con su espectáculo ‘Naco Ladino’ sentará un precedente el próximo 5 de septiembre.
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez