Martha Figueroa nunca perdonará “ciertas cosas” que le hicieron en “Ventaneando”

Martha Figueroa nunca va a perdonar a Pati Chapoy.

Por lo menos desde que salió de “Ventaneando” en 1998 hasta el día de hoy, el perdón hacia la periodista de espectáculos no está dentro de los planes de Martha.

Figueroa fue, junto a Pedro Sola y Juan José Origel, el panel original que acompañó a Chapoy en los primeros años de “Ventaneando”, programas que acaba de cumplir 30 años.

En su podcast “Así se hacen los chismes”, Martha habló al respecto la semana pasado e hizo un comentario polémico que se viralizó:

“Estoy impresionada porque Pati ya dijo que se va a morir en esas silla. ¡Espérate! ¿Poor? ¿Está enferma, le pasa algo, por qué hace esas declaraciones de ‘me voy a morir en esta silla’. O sea, ¿cuándo? ¿Hoy, mañana?”

Figueroa fue criticada en redes sociales por el comentario y ahora se defiende en su mismo podcast.

“La gente de me anda diciendo: ‘Deja de llorar’. A ver, a mí no me anden diciendo por lo que llore y lo que no llore. Yo sabré lo que me hicieron y si lloro o no lloro”, dijo la también creadora del documental “Divo o muerto”.

Superada pero no perdonada

Figueroa fue lapidaria al referirse a lo que siente sobre aquella etapa de su vida que fue turbulenta y que, según ha contado, terminó con un despido a que la obligaron con engaños.

“Sí, hay cosas que se superan pero no se perdonan, que es diferente. Tampoco estoy en el nivel de odio de que me va salir una úlcera. Nada más digo que son cosas que no se perdonan”.

En particular, sobre Chapoy dijo, sin mencionar su nombre:

“Me he encontrado con la señora y nos hemos saludado. Pero de eso a que le perdone las que me hizo... pues no, no se las perdono”.

Figueroa y Chapoy compartieron pantalla por última vez hace cinco años, en el programa del aniversario 25 de “Ventaneando”, cuando Figueroa se enlazo con Pati via zoom.

